La Liga de España organizará jornadas de formación en temas de dirigencia deportiva en Honduras

LaLiga –liga de fútbol profesional de España- (a través de su Departamento Educativo, LaLiga Business School) organiza a partir del martes 20 de abril, unas jornadas de formación relacionadas a dirigencia deportiva y profesionalización del fútbol a diferentes directivos y profesionales de clubes y ligas en América Central.

Con la participación de directivos de la competición española y de clubes de LaLiga Santander, se tratarán temas para intercambiar conocimientos e impulsar el crecimiento de la industria deportiva en la región.

En total se realizarán seis sesiones de trabajo a lo largo de dos semanas, en la que se discutirán temas como: fan engagement, comunicación corporativa, estrategia en canales digitales, captación de patrocinios, activación de patrocinios, eSports, entre otros.

Además de los ejecutivos de LaLiga que darán las formaciones, clubes de LaLiga Santander participarán, entre ellos: Sevilla F.C., Real Betis Balompié, Levante U.D., Cádiz C.F., Real Zaragoza, C.D. Leganés. Por parte de las ligas y clubes de América Central, participarán en las jornadas de formación: Liga Panameña de Fútbol, Liga Promerica (Costa Rica), Liga Salva Vida (Honduras), Liga Primera (Nicaragua) y la Primera División de El Salvador.

“Desde LaLiga uno de nuestros principales objetivos es el intercambiar conocimientos para ayudar a la profesionalización de la industria deportiva. A través de estas jornadas con ligas y clubes centroamericanos esperamos ayudarles a desarrollar habilidades en temas de gestión en la industria del fútbol”, comentó Martín Pardo, Delegado de LaLiga en América Central.

Si quieres ser parte de las capacitaciones, escribe a este correo: mpardo@laliga.es

“Estamos muy contentos de tener la oportunidad de compartir la experiencia de LaLiga en la región Centroamericana y en particular con los profesionales y directivos de la industria del fútbol local. Este acuerdo reafirma el compromiso de nuestra organización de profesionalizar el sector deportivo y, en sintonía con nuestro eslogan, "no es fútbol, es LaLiga", esto nos posiciona a la vanguardia de la industria, no solo en términos deportivos sino también en estándares educativos”, comentó José Moya, director de LaLiga Business School.

“Es un importante aporte de conocimientos de parte de la Liga Española y que recibiremos para continuar con nuestro proceso de innovación que estamos implementando en la Liga SalvaVida. Reforzará lo que estamos desarrollando en nuestro nuevo sitio web y la App de la Liga Salvavida”, comentó el licenciado Wuilfredo Guzman, presidente de la Liga Nacional de Futbol de Honduras.



- Acerca de LaLiga -

LaLiga es una organización global, innovadora y socialmente responsable, líder en el sector del ocio y entretenimiento. Es una asociación deportiva de carácter privado, integrada por los 20 Clubes/SAD de fútbol de LaLiga Santander y los 22 de LaLiga SmartBank, responsable de la organización de las competiciones futbolísticas de carácter profesional y ámbito nacional.

En la temporada 2018/2019 LaLiga llegó a una audiencia acumulada de más de 2.700 millones de personas en todo el mundo. Con sede central en Madrid (España), está presente en 41 países a través de 11 oficinas y 44 delegados, con un alcance directo de más de 90 países. La asociación realiza su acción social a través de su Fundación y es la primera liga de fútbol profesional del mundo que cuenta con una competición para futbolistas con discapacidad intelectual: LaLiga Genuine Santander.

Acerca de La Liga Salvavida / Liga Nacional de Futbol Profesional de Honduras

La Liga SalvaVida tiene como propósito enaltecer el fútbol a través de una sana competencia deportiva, fomentando los valores de la competitividad, utilizando herramientas tecnológicas que permitan un desarrollo más equitativo y de calidad.