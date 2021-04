DIEZ TV: "No es un tema de dinero, sino que es un proyecto atractivo que le han ofrecido a Troglio"

En exclusiva, DIARIO DIEZ dio a conocer que el técnico argentino Pedro Troglio tiene acuerdo verbal con el Saprissa de Costa Rica, información que ha generado eco en el país tico y en la prensa internacional.

Cabe resaltar que de momento, el estratega no tiene contrato firmado con los morados, cuya institución busca un técnico de élite luego del desastroso papel que está teniendo en el actual certamen donde ha despedido a dos técnicos; Walter Centeno y Roy Myers.

Al momento que DIEZ dio a conocer la noticia a través de sus plataformas digitales, la periodista Jenny Fernández, en un Live mediante Facebook, dio más detalles sobre las pláticas que en entorno de Troglio tuvo con el Saprissa.

- No ha firmado contrato, pero hay acuerdo verbal -

"Hoy casi que se los puedo firmar; Pedro Troglio tiene un acuerdo verbal con el Saprissa, lo que comenzó como un rumor, hoy nos lo han confirmado, uno de sus representantes se reunió con el presidente (Juan Carlos Rojas), han llegado a un acuerdo, y Pedro Troglio aceptó", ha confirmado la comunicadora de DIEZ.





Luego añadió a su exposición. "No es un tema de dinero, sino que es un proyecto deportivo atractivo que le han ofrecido al argentino y aceptó. No ha firmado todavía su contrato, Troglio, un profesional, va a respetar hasta el último día que dirija al Olimpia en este torneo. Había una opción de renovar pero hasta este día no se ha reunido con el presidente Rafael Villeda y los morados se han adelantado".



Fernández deja claro que la información obtenida es veraz, sin sensacionalismo y que la recibió de dos vías y adelanta: "Es 99.9% confirmada".

"Información a detalle que nos hicieron llegar de dos vías; una, desde el lado del Saprissa y otra, una fuente cercana a uno de los representantes con los cuales se reunió el presidente del Saprissa con el representante de Pedro Troglio, por esas dos vías. Esta información es en un 99.9% confirmada y no podemos decir oficial, porque mientras Troglio y Saprissa no lo hagan oficial, no nos compete a nosotros decir eso".

