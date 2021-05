¿Hasta dónde crees que llegará Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021?

Honduras conoció este miércoles los rivales para la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La Bicolor quedó en el sector B.

Te puede interesar: Honduras se medirá a Nueva Zelanda, Corea del Sur y Rumania en los Juegos Olímpicos de Tokio



Sus rivales son Nueva Zelanda, Corea del Sur y Rumania, un grupo que se perfila como asequible para estar en la siguiente ronda.



Honduras comenzará su andadura contra la escuadra rumana, luego se enfrentará a Nueva Zelanda y cerrará su participación ante los coreanos.

LEER MÁS: Denil Maldonado podría perderse los Olímpicos con Honduras tras conocerse la gravedad de su lesión



Así quedaron definidas las fechas y los estadios



Honduras vs Rumania - estadio Kashima (22 de julio)

Honduras vs Nueva Zelanda - estadio Kashima (25 de julio)

Honduras vs Corea del Sur - estadio Yokohama (28 de julio)



La selección de Honduras ha tenido grandes participaciones en los dos últimos juegos Olímpicos, en Londres 2012 llegando hasta la etapa de cuartos de final eliminado por Brasil.



Y en Río 2016 también eliminados por la verdeamarela en semifinales y a la postre consiguiendo un cuarto lugar histórico.

MÁS: Alex Güity aconseja que "la lista está abierta, el que se relaje perderá puesto" rumbo a Tokio



El grupo de Tokio 2021 se perfila como asequible y te preguntamos. ¿Hasta dónde crees que llegará Honduras en los Juegos Olímpicos?