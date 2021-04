Clásico Olimpia-Motagua se jugaría el fin de semana y la jornada 14 pasaría al proximo miércoles

El partido pendiente entre Olimpia y Motagua que debió disputarse el 21 de marzo pasado por la jornada 9, pero que se suspendió por la presencia de cuatro futbolistas merengues en la Selección Sub-23, se reprogramará este jueves en la reunión de junta directiva de la Liga Nacional.

DIEZ conoció que este clásico capitalino podría realizarse este fin de semana, ya sea sábado o domingo y la jornada 14, la última del campeonato que está programada para este domingo, se correría para el próximo miércoles 28 de abril.

El presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán ya había adelantado que la fecha para el duelo entre leones y águilas será decidida el "22 de abril, según se desarrollen y se tengan los resultados de las fechas 12 y 13", confirmó.

Anteriormente la Liga sí ha decidido fechas para partidos aplazados en este torneo después de que el 5 de abril hiciera oficial las reprogramaciones para los encuentros entre Real Sociedad y Motagua por la Jornada 8 y el Platense v Real España de la Jornada 2, entre otros.

LA JORNADA 14 ASÍ SE JUGARÁ

Honduras Progreso vs Real de Minas

Lobos UPNFM Vs Vida

Real España vs Real Sociedad

Olimpia vs Marathón

Platense vs Motagua