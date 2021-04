¿Quién es Armando Romero, el ex guardia de seguridad que se tomó el Estadio Ceibeño por falta de pago?

El encuentro entre Vida y Motagua por la jornada 13 del Torneo Clausura 2021 estuvo en riesgo de suspenderse porque los portones de acceso del Estadio Municipal Ceibeño estaban cerradas.

Sucede que el señor Armando Romero, exguardia de seguridad del inmueble, tomó la determinación realizar una huelga inhabilitando el escenario para el partido por falta de pago.

Romero demandó a la Cámara Junior de La Ceiba por una deuda que asciende a los 188 mil lempiras equivalente a las prestaciones comprendidas entre 2016 y 2017.

La Policía Nacional de Honduras hizo presencia en las afueras del estadio para solventar la situación y fue recibido con amabilidad por el demandante.

"Quiero que ustedes comprendan que es un dineral que se me debe. Me tomé estas instalaciones por ese motivo. Si yo entrego el estadio no me van a pagar nunca", le respondió Armando Romero al inspector de la policía.

Lo cierto, es que después de unas horas las autoridades correspondientes y los abogados de Romero finalmente llegaron a un acuerdo para entregar las llaves de los portones.

El partido se disputará a las 5:15 pm. Vida necesita ganar para asegurar la clasificación a la liguilla, mientras que Motagua no pierde la presión sobre Olimpia por la primera plaza del grupo de la zona centro-sur.

