Pedro Troglio: "No me creo ni que ganamos el grupo ni que salimos campeones"

Olimpia goleó 5-0 y eso es felicidad pura para el argentino Pedro Troglio, entrenador de los albos.

El estratega de León atendió a los medios en conferencia de prensa y compartió sus valoraciones de la goleada al Tiburón.

Ver: La jornada 14 del torneo Clausura y el clásico Motagua-Olimpia

"Ha sido otra buena proyección del equipo gracias a Dios, jugando cada tres días, hoy tuvimos cuidado con los que tenían tres amarillas, decidimos poner gente nueva, poner algunos muchachos que no han jugado tanto y tuvimos la suerte de ganar en nuestra cancha, cumplir con lo que teníamos que hacer. Después tuvimos la posibilidad de irnos cuatro puntos de ventaja que lógicamente no es definitoria, pero de cara a lo que queda es un plus más para seguir en esta pelea por el liderato", fueron las primeras palabras de Troglio.

En relación a la diferencia de puntos que hay ahora entre Olimpia y Motagua (cuatro unidades) por el liderato del grupo, Pedro Troglio deja claro que hay que ganar el clásico.

"No me creo ni que ganamos el grupo ni que salimos campeones, esto termina el 26 o 27 de mayo, las vueltas terminan dentro de una semana, lo que sí es que sacamos una diferencia que te hace tener un margen mayor de posibilidad en relación al equipo que te sigue, falta mucho, hay que ganar un partido más, hay que jugar el clásico y hay que ganarlo, confirmar el primer lugar", resaltó el argentino.

¿Qué fue lo que más le gustó en esta victoria ante Platense? Le preguntaron a Troglio: "Me gustó el hecho de que tenemos claro a lo que jugamos, hay partidos que hay que disputarlos de determinada manera, más allá de que a veces la pelota pueda tenerse un poco más cuando vemos que tenemos la posibilidad de jugar esas pelotas a espalda del defensor y lo hacemos igual, no pensamos en que ahora no lo vamos a hacer porque vamos ganando, no, seguimos intentando nuestra idea de juego, trabajada y que nos sale bien".

¿EL MEJOR OLIMPIA?

Pedro Troglio afirma que esta es una de las mejores versiones del Olimpia desde que llegó a hacerse cargo de la institución.

"Yo siento que todas las finales del torneo pasado, después de que volvimos de la burbuja, a hoy, es la mejor versión del Olimpia desde que yo estoy acá. Desde diciembre, toda esta parte, siento que es la mejor versión, no nos equivocamos a armar la pretemporada que hicimos porque la idea era que los jugadores llegaran de la mejor manera a mayo y la verdad que lo que ha trabajado el profesor Pablo Martínez es impresionante, quiero destacar eso, el trabajo ha sido de primer nivel en cuanto a la preparación física para soportar las cargas y para correr lo que corre este equipo", explicó.

"Mejorar es algo que se puede hacer todos los días, se cometen equivocaciones siempre, hasta cuando ganas 5-0, por ejemplo, no nos patearon al arco, pero permitimos un mano a mano innecesario que pasa muchas veces por desconcentraciones, nos vienen pateando muy poco, pero mejorar siempre, hay errores que no se pueden cometer, a veces te perdonan la vida y a veces no", concluyó.