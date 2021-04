"Muma" Fernández: "La gente espera que ganemos ante Olimpia porque allí se mide si estamos para campeones"

A pocas horas para el clásico Olimpia vs. Motagua, en la plantilla del Ciclón ya palpitan el encuentro. Carlos "Muma" Fernández fue un dolor de cabeza para la defensa blanca en el juego de ida, pero cree que esta vez la historia será diferente porque los rivales ya lo estudiaron.

"Es un partido importante para nosotros, va a ser bien peleado, trataré de mostrar mi mejor versión. Sé que este clásico va a ser diferente porque me van a analizar mejor, van a tratar de acortarme los espacios, pero nosotros también tenemos nuestras armas, independientemente de quien juegue. Si me toca a mí, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera", dijo el "Muma" en conferencia de prensa.

Los azules llegan al duelo ante los albos tras el empate 1-1 ante Vida en La Ceiba que los obliga a buscar el triunfo para mantener las aspiraciones de cerrar líderes.

"Para ser honesto, no venimos tan bien. Este torneo se nos han complicado partidos que se suponían fáciles, dejamos escapar muchos puntos y capaz que el rival llega un poquito mejor, pero los clásicos se ganan independiente de como llegue cada rival", agregó.

Pese al resultado del miércoles, Fernández dice que en el equipo hay buen ambiente.

"Anímicamente venimos trabajando bien. Independientemente de que no se logró el objetivo en La Ceiba, los clásicos son partidos que la dirigencia exige ganar, se luchan a muerte. Independientemente de haber tenido un bajón en este torneo, vamos a tratar de ganarlo porque el clásico anterior fuimos superiores, lastimosamente ellos anotaron las que tuvieron y nosotros no concretamos".

Las águilas suman seis clásicos al hilo sin poder ganarle al León y Fernández reconoce la presión que esto les trate.

"En los equipos grandes siempre hay presión, más en los partidos grandes, nos exigen ganarlos siempre. Anímicamente trabajamos bien independientemente de los resultados, tenemos la chance de reivindicanos mañana, primero Dios así sea, ganar ese clásico y esperar que Marathón le haga un partido bueno a Olimpia para ver si quedamos primeros".

Y agregó: "La presión es extra y grande aquí, no sé cuántos han ganado, pero la gente espera que ganemos porque allí es donde se mide si estamos para salir campeones. Es un partido importante para nosotros, nos va a dar la pauta y confianza para los últimos partidos y que la gente comience a relajarse porque no cree mucho en el equipo porque no hemos ganado los clásicos. Esperamos que las cosas sean diferentes y poder ganar para que haya más tranquilidad en el plantel".

Las correcciones que deben hacer:

"La concentración en los últimos minutos nos ha faltado, estamos enfocados trabajando en eso, si queremos ser campeones tenemos que mejorar mucho. En los últimos minutos nos ha costado, hemos estado débiles y contra Olimpia hay que estar concentrados los 95 minutos que de el juez porque si les queda una la mandan a guardar.

Confía en sus cualidades:

"Tengo confianza en mi talento y capacidad, siento que será diferente, porque en el primero no me conocían. Estarán estudiándome, van a recortarme espacios, marca escalonada, ya me veo venir eso. Sé de mis cualidades y capacidad, si me toca ser titular tratar de mostrar el mejor nivel en beneficio del equipo".