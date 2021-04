Diego Vázquez: "En el año hemos perdido dos partidos y han sido clásicos, nos duele más y eso lo aceptó"

Olimpia y Motagua se enfrentan nuevamente en un apasionante derbi capitalino donde los azules llegan con la esperanza de ganar sus últimos dos partidos acompañado de dos tropiezos de los leones para clasificar como primeros del grupo B, una probabilidad muy compleja tomando en cuenta el nivel y efectividad mostrada por el cuadro comandado por Pedro Troglio.

El argentino Diego Vázquez se ha referido al clásico que da inicio a las 7:00 PM del sábado y asegura que es será un encuentro muy disputado porque "si ves la tabla, la diferencia con Olimpia es que nosotros tenemos dos empates y ellos uno, perdimos un partido con ellos y ellos con UPNFM, son números sumamente positivos y si ves los goles a favor también, eso sí, hemos recibido más en contra y a favor estamos casi iguales porque ellos en la última fecha hicieron muchos goles, pero estábamos parejos y los partidos son igual de parejos. Si me preguntas por las posibilidades te digo que queremos salir ganadores", expresó La Barbie.

Se incomodó cuando por error le dijeron que él no le había ganado a Pedro Troglio en estos últimos dos años por lo que pidió 'informarse más' ya que "a Olimpia con Troglio le ganamos 4-1 por primera vez en la historia del fútbol hondureño, fue la primera vez que se le ganó por diferencia de tres, pero esto no lo hago personal, es Olimpia con Motagua", añadió en el programa 'Panorama Deportivo'.

Acepta que tras el torneo suspendido en marzo del 2020 cuando dio inicio la pandemia en Honduras y luego en la reanudación del campeonato "nos has costado más con ellos, lo acepto, han sido partidos parejos con situaciones muy particulares en el tema arbitral, hay otros que nos han ganado bien, lo reconozco y lo he dicho en las conferencias, pero nos conocemos bien, he visto todos sus partidos y hay cosas que uno las sabe y siguen haciendo daño como dicen de nosotros que solo jugamos por las bandas y seguimos haciendo goles porque una cosa es la teoría y otra es llevarla la práctica ya que con el diario del lunes o temas generalizados que no tiene un análisis con detalles es fácil hacerlo".

Y continuó ejemplificando sobre el mismo tema, 'el claro ejemplo es que si enfrentas al Barcelona de Messi sabes que vas de derecha a izquierda a su pierna zurda ¿y por qué no lo paran? No creo que no lo sepan los entrenadores rivales, lo saben, pero no pueden pararlo".

También habló sobre el pésimo estado del césped en el Nacional, aunque no pone excusas, 'siempre creo que independiente de la cancha hay que buscar espacios y a media jugués bien, esos espacios van a estar y aunque te puede picar una pelota mal, pero si te llego con mucha gente y te genero bastantes situaciones, la ley de probabilidades te dice que puedo terminar ganando, hay juegos donde llegas, llegas y no la metes y nosotros lo hemos tenido y suele pasar que se den ese tipo de partidos y que de diez podés perder uno, pero si jugamos bien estamos más cerca de ganar. Nosotros lo hacemos casi siempre de la misma forma, quizá de visitante cambiamos algo o por alguna situación particular del juego", reflexionó.

Actualmente Real España ganó el grupo A con 18 puntos y clasificaron a la final de vueltas y ellos con 27 puntos está difícil que acceda, pero Diego no tiene tiempo para llorar porque "sabemos del formato y hoy al Real España le llevamos nueve puntos y si te fijas en la tabla general creo que son cerca de 30 puntos de ventaja, ya estamos clasificados a la Concacaf League y eso no es algo menor porque en el año hemos hemos perdido dos partidos y han sido clásicos, nos duele más, lo acepto, pero el rendimiento de Motagua ha sido bueno y a eso apostamos, a seguir creciendo, aprendiendo y trabajando con honestidad", cerró.

El 14 de marzo del 2020 fue la última vez que el Motagua venció al Olimpia en el torneo liguero, registran cinco duelos sin victoria contra los blancos.