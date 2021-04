Sinager emite enérgico comunicado contra clubes de Liga de Ascenso que ingresan público a sus estadios

La fiesta en la Liga de Ascenso continuará solamente en la cancha y la afición tendrá que esperar de nueva cuenta para alentar a su equipo desde las gradas.



Este sábado Sinager emitió un comunicado respecto a la disputa de partidos en Segunda División con público, y catalogó de irresponsable la organización de este tipo en los recintos futbolísticos a nivel nacional tras el anuncio de boletería para los juegos de cuartos de final.

“A la comunidad nacional, en especial a los aficionados del fútbol, se le hace saber que:



- Con preocupación vemos que equipos de la Liga de Ascenso IRRESPONSABLEMENTE pretenden organizar sus partidos de este fin de semana con asistencia de público.



-Que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) NO HA AUTORIZADO al día de hoy la presencia de aficionados en los estadios hondureños.



-Honduras vive lamentablemente un incremente en el número de contagios de Covid-19, por lo que este tipo de decisiones UNILATERALES de algunos equipos de la Liga de Ascenso atentan contra la salud pública.



-Hacemos un llamado a los equipos de fútbol de Honduras para que no pongan en riesgo la vida de las personas y se sumen a la campaña de respeto a las medidas de seguridad.







Ante esto, el Club Victoria de La Ceiba que anunció que la entrada al encuentro ante Real Juventud tenía un valor de 200 lempiras, concientizó tras lo emitido por las autoridades, y canceló la asistencia de público para el duelo.



“El día sábado partido Victoria vrs Real Juventud no se permitirá el acceso de aficionados debido a que la pandemia continúa y sigue provocando muchas muertas y contagios cabe mencionar que el día sábado anterior estuvimos en la ciudad de Santa Bárbara donde hubo permiso del ingreso de aficionados al juego sin contar con las medidas de bioseguridad, sin tomar en cuenta las consecuencias a las que conlleva.



Es por tal motivo que nuestra junta Directiva CD Victoria no permitirá el acceso a nuestros aficionados, con mucho pesar damos a conocer esta información.



Agradecemos de antemano su atención.”

Social Sol, quien disputa el domingo su respectivo duelo ante Deporte Savio, aún no se pronuncia respecto a la no autorización de aficionados de Sinager, pues previamente notificaron que contarían con su afición en Olanchito con boletos a la venta de 100 y 200 lempiras.