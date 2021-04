Liga Nacional solicitó a Sinager la aprobación para jugar con público la fase final del Clausura 2021

La afición podría regresar a los estadios de la Primera División de Honduras para la fase final del torneo Clausura 2021. Elías Burbara, presidente del Real España, confirmó que autoridades de Liga Nacional solicitar a Sinager la aprobación.

"Nosotros no la hicimos. Quien estuvo encargado eso fue Liga Nacional a través de Salomón Galindo, quien hizo todas las gestiones con las autoridades pertinentes y estamos a la espera de una respuesta. Hay estudios que hacer, el equipo epidemiológico del país tiene que realizar el análisis y dependiendo de lo que arroje van a hacer las recomendaciones y luego pasaría al pleno de Sinager para autorizarlo o reprobarlo", dijo el mandamás aurinegro a La Voz del Real España.

Y agregó: "Si todo va bien y no hay sorpresas, esperemos que antes del fin de semana ya tengamos una respuesta positiva. Pero no podemos jugar con la salud de la población ni la de los aficionados. Si los expertos dicen que es factible, bienvenido y si no, pues vamos a tener que esperar hasta agosto".

No descarta al Olímpico y habla de la posibilidad de ingresar afición del rival

Los catedráticos han convertido al estadio Morazán en su casa, pero si se aprueba el regreso de afición a las graderías, no descartan jugar en el estadio Olímpico.

"No estamos cerrados ni completamente abiertos. Estamos analizando los dos estadios, tenemos la libertad de escoger el Olímpico o Morazán, tenemos que ver que si aprueban la afición en los estadios seguramente habrá muchas restricciones y tendríamos que ver. Si son por un porcentaje de la capacidad del inmueble, pues obviamente en el Olímpico cabría más gente y sería tangible que podamos contar. Si es por número total de personas, pues no habrá diferencia de un recinto a otro, pues nos quedamos en el Morazán", sentenció.

Olimpia marcha líder del Grupo del Centro y hoy sábado podría confirmar su clasificación ante Motagua. A Burbara le consultaron que si se aprueba jugar con público ¿permitiría jugar con afición rival?.

"Todavía vamos paso a paso. No nos hemos puesto a pensar, pero si el volumen de aficionados es bien bajo, obviamente nos da la libertada de meter solo españas, pero no hemos llegado allí. Primero que nos den los permisos, nos den las condiciones y ya con eso analizaremos lo que haremos. Pero buen punto, sin la cantidad son dos mil o tres mil, es una cantidad para llenarla con puros españas".

Sobre el clásico Olimpia vs. Motagua

"A Real España le conviene que Motagua gane para que Olimpia esté con la obligación de jugar con todo el martes y así nosotros tener una pequeña ventaja física para el partido de ida (de la final de grupos).

Sobre la labor del "Potro" Gutiérrez:

Tomando en cuenta que el trabajo de Raúl arrancó hace tres meses, no nos podemos quejar, vamos bien. Obviamente quisiéramos que el equipo estuviera mejor, que fuese más contundente, mucho más seguro en zona baja, pero eso lo vamos a ganar con el tiempo. Recordemos que equipos como Motagua ya llevan siete años con el proceso y Olimpia dos años el mismo proceso. Esperamos igualar todo ese trabajo, pero tenemos las sensaciones que vamos por el camino correcto.