Liga Ascenso: Equipos hace caso omiso a Sinager y juegan sus partidos a estadio lleno

Pese a las advertencias emitidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) por el acceso de público en los partidos de la Liga de Ascenso, los equipos han hecho caso omiso a las autoridades y disputaron el partido por el no descenso con afluencia de aficionados.



Sinager emitió un comunicado el día de hoy en el que enfatizó y señaló que el ingreso de aficionados en los estadios hondureños no está autorizado por los momentos ni en Liga Nacional, ni en liga de Ascenso, ésto como medida de prevención tomada por las autoridades con el fin de evitar la propagación del Coronavirus que hoy afecta a la población en general.



"Honduras vive lamentablemente un incremento en el número de contagios de covid-19, por lo que este tipo de decisiones unilaterales de algunos equipos de la Liga de Ascenso atentan contra la salud pública", afirmó el ente gubernamental además de tachar de irresponsables a los clubes que organizan sus partidos con asistencia de público.



Pese a esta situación, se pudo observar cómo en la Entrada a Copán el público se reunió en el Estadio Las Alsacias para presenciar el partido de ida por el no descenso a tercera división entre el Olimpia Occidental y Bucaneros FC que finalizó 3-0 a favor del conjunto Albo. Las imágenes de la transmisión mostraron cómo los aficionados asistieron en gran número sin respetar el distanciamiento social u otras medidas de bioseguridad.



Victoria se desmarca



En otro partido de la Segunda División, pero en esta ocasión por los cuartos de final de vuelta para el ascenso, el club local, Victoria, emitió un comunicado el día viernes en el que dejaba claro que "NO se permitirá el ingreso de aficionados a las instalaciones del CD Victoria en virtud del PCMO45-2021 para no ser irresponsables como lo actuado en el partido de ida en la ciudad de Santa Bárbara".



Pese a ya haber vendido boletos para el encuentro entra La Jaiba y Real Juventud, la directiva ceibeña optó por obedecer los mandatos de Sinager y el lunes les devolverá el dinero de las entradas a los aficionados que ya las hayan adquirido.