Rolin Peña habla de la situación económica de Marathón y de los jugadores que desertaron en Estados Unidos

Marathón se juega su última carta para acceder a la liguilla cuando enfrente el martes al Olimpia en el estadio Nacional, donde de no lograr la clasificación sorprendería, pero no sería algo que lamentar, según expresó el vicepresidente deportivo del club, Rolin Peña.



Durante la inauguración del Torneo Invitación Sub-18 de la Fenafuth, el directivo verdolaga habló con DIEZ sobre sus valoraciones del nuevo campeonato de la categoría en cual el Monstruo Verde empató 1-1 ante Real España, el nuevo fichaje en el banquillo, las expectativas para el cierre de temporada y de los jugadores que desertaron en Estados Unidos el miércoles 14 de abril cuando volvían de su compromiso de Champions ante Portland Timbers.





Campeonato Sub-18



Lo veo muy bien. Es importante estar en competencia y darle seguimiento al trabajo que los clubes venían haciendo antes de la pandemia. Para nosotros es bueno, más que hemos empezado una nueva etapa para reestructurar el cuerpo técnico y fortalecer al equipo con un reciente fichaje.



Esperamos sumar nuevos elementos al primer equipo con este torneo. Aquí hay 6 jugadores mayores y los demás son menores de 18, y la verdad es que vemos jugadores que pintan para cosas importantes, esperamos incorporar varios.

Marathón empató 1-1 con Real España en la apertura del torneo Sub-18 organizado por la Fenafuth. Kervin Arriaga, único seleccionado preolímpico del Marathón



Creo que ahí es donde entra el criterio de seleccionar a los futbolistas, a nuestro gusto podrían haber estado dos más, veremos si en la convocatoria final para Tokio tenemos más futbolistas de Marathón en el listado, pero lo importante es que todos los clubes tengan las mismas oportunidades de contar con jugadores de Selección. Honduras tiene muy buenos jugadores y esperamos hacer una buena participación en las olimpiadas, tenemos elementos para competir.



Emil Martínez, nueva incorporación del cuerpo técnico



Llega porque es un referente y leyenda de este club a quien le dio muchas alegrías y ahora que se está preparando como entrenador hay que darle la apertura porque sé qué hará un gran trabajo porque ama a este equipo. La idea es que vaya haciendo lo suyo dirigiendo y que complete los concursos correspondientes para que escale en el equipo. Lo que queremos es un cuerpo técnico mancomunado y que se maneje una misma filosofía de fútbol.

Emil Martínez, 38 años, hizo su debut desde el banquillo verdolaga este sábado con la categoría Sub-18. El torneo actual



La verdad es que no hemos hecho el mejor campeonato, mucho menos el que deseabamos. Lamentablemente, en casa perdimos muchos puntos y eso nos limitó a estar clasificado a estas alturas del torneo, pero al final aún dependemos de nosotros para avanzar a la fiesta grande.



No hay fracaso sin liguilla



Nunca pensamos que no íbamos a clasificar, nuestro plan era pelear por los primeros lugares, pero no han salido las cosas. De no avanzar, no sería un fracaso porque hemos sacado cosas muy buenas como las consolidaciones de jugadores como Luis Vega, Adrián Ramírez, Jeffrey Miranda y otros jóvenes que han tenido participación. Esto es parte de un proceso en relación a su formación y lograr establecer una base de elementos nacidos en el club que sea competitivo en los próximos años.





Estado del club



Anímicamente bien porque tenemos posibilidades de avanzar, y en lo económico complicado, no ha sido fácil para ninguna institución, no somos la excepción, pero hemos cumplido con lo que corresponde con los futbolistas. Queremos ganar el martes para poder pelear por el campeonato.



Ortiz y López, desertados



Sobre este tema solo opinaré que son decisiones que ellos tomaron, este tipo de hechos no benefician en nada a la institución, son situaciones de índole personal y ellos sabrán por qué lo hicieron. Mi relación con ellos era buena, normal como la que debe existir entre un directivo y un jugador.



Mensaje a la hinchada



A la afición le recalco que trabajamos con mucha honestidad, tratando de ser profesionales y dejando como prioridad a la institución y después a las personas que integran el club. Confíen en el trabajo, obviamente les hemos acostumbrado a ganar últimamente y cuando no se gana resiente, pero al final aquí estamos trabajando de la mejor manera para que el equipo vuelva a ser competitivo.