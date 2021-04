Motagua se descontroló: Diego Vázquez y Kevin López también se fueron expulsados ante Olimpia

Armando Castro, árbitro central en el clásico capitalino, al minuto 87 se acercó al área técnica de Diego Vázquez, se sacó la tarjeta roja y se la mostró al técnico argentino de Motagua por reclamos indebidos.

'La Barbie' no renegó, no busco encararlo, se sonrió, se dio la vuelta y se marchó al vestuario para acompañar a Marcelo Santos quien había sido expulsado en el primer tiempo al minuto 19 por una fuerte entrada contra Ever Alvarado.

Y dos minutos después, el turno para el volante Kevin López, quien por doble amonestación se fue también al camerino con la cartulina roja.

La primera amarilla para Kevin nace por un reclamo airado al árbitro quien le había indicado jugar la pelota unos metros antes y no hizo caso, le reclamó y le mostró la primera amonestación.

Y tras cobrar el tiro libre, los leones la recuperaron, intentaron un contragolpe con José Mario Pinto y López e barrió por la espalda, otra falta sin discusión y Armando lo echó del terreno.