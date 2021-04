Pedro Troglio se irrita en conferencia: "No veo a estos equipos ganando afuera y ayudando al país, no me importa lo que digan"

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, reconoció que "no fue un buen partido" el empate 0-0 ante Motagua por el encuentro reprogramado de la jornada 9 del Torneo Clausura 2021 y ha vuelto a responder a los críticos por cuestionar los triunfos del equipo merengue durante la competencia.

El DT argentino volvió a cuestionar a quienes consideran que le han "ayudado" al club, en referencia a las palabras de Diego Vázquez tras el final del encuentro de este sábado en el Nacional.

"A mí no me importa. Hace dos años que vinimos ganando así, con ayudas, bienvenido sea, que nos sigan ayudando, ganamos en todos lados, hasta en la Concacaf vamos y hacemos quedando bien al país. No veo yo a todos estos equipos jugando afuera, ganando y dejando bien al país, yo la verdad lo que digan, no me importa.".

Y agregó: "El otro día hubo un penal para el Vida cuando iban cero a cero. El ayudín es solamente para nosotros, pero cuando es para el otro lado...Olimpia perdió una final con una falta a Deiby Flores y gol de Moreira, y eso qué fue -¿ayudín o no ayudín? Es así, la verdad no me importa, hace dos años que vengo escuchando esto y qué pasaba los otros cuatro años cuando Olimpia no ganaba, -¿no lo ayudaban?- hay que entrar al área".

Finalmente, dejó en claro que "Con Diego está todo bien, a él le gusta armar un poco de problema, pero la verdad que no me importa porque yo quiero ganar y lo único que me importa es ganar. Diría que ayudín a todos, no hay un partido en que no vea un ayudín para alguien, para Marathón, Real España, Motagua, para todos los que hablan, pero como estamos arriba les molesta".

Sobre su análisis del juego manifestó que "Motagua defendió bien y nos costó generar juego. Fue un partido difícil y de antemano sorprendido con el esquema que presentó Motagua con seis defensores; cuando quedan con 10 hombres siguieron en su mismo juego y nosotros no jugamos como veníamos jugando. Estuvimos imprecisos, digamos que no hicimos las cosas que tuvimos que haber hecho. Hubo pocas situaciones por los dos lados".

"La fórmula era ganarle; tampoco nos hicieron goles. No siempre hacemos goles, también perdimos ante UPNFM, tampoco vamos a hacer cinco goles en todos los partidos y menos a un equipo como Motagua que está a la par nuestra", añadió.

Troglio dejó en claro que "no éramos nosotros quienes teníamos que proponer, era el rival y ellos esperaron con mucha gente atrás, nosotros hicimos el partido que nos convenía. Pero parece que fue un clásico trabado".

Olimpia llegará a la última jornada (14) siendo líder del grupo de la zona centro-sur con 32 unidades. Su último juego será ante Marathón el próximo 27 de abril.