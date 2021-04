Diego Vázquez: "Los puntos de diferencia con Olimpia están en los partidos con España con incidencias claras"

Diego Vázquez, técnico del Motagua, dio la cara y se refirió al empate 0-0 ante Olimpia que los dejó fuera de la lucha por el liderato y los mandó a pelear el repechaje. Atizó contra el arbitraje y asegura que los albos terminaron en esa ubicación por "ayuditas".

"Fue un partido bastante luchado, cambia con un hombre menos todo el partido. Pero hubo orden y rebeldía para generar una que otra situación, la del Kevin (López) en el poste que no entró. En general, me gustó el equipo por la lucha y rebeldía. Al final me parece excesivo por las amarillas y rojas para nosotros, a mi me expulsan por decirle a mis jugadores que se apuraran, pero son detalles que quedan allí. De cara a lo que viene, creo que hicimos un partido fuerte, estuvimos a la altura, en los balones parados no sufrimos y eso lo rescatable", dijo en el estratega azul en conferencia de prensa.

A Diego le consultaron sobre las sensaciones que le dejó el empate y terminó atizando contra el trabajo del árbitro Armando Castro.

"Las sensaciones son que con uno menos o con dos siempre fuimos adelante, siempre quisimos intentar y buscar. Es difícil cuando los que imparten justicia no son ecuánimes para los dos lados. Se ve dentro de la cancha, tienen criterios par uno de una manera y para otros de otra manera. Son muchos más severos con Motagua que contra el rival, en este caso Olimpia, así es difícil", dijo.

El gaucho también se refirió a la roja de Marcelo Santos que los obligó a jugar con 10 hombres 71 minutos.

"No sé si fue para roja, quizá levanta la pierna muy lta, pero en otras jugadas similares no saca ni siquiera amarilla. No medimos con la misma vara, pero estamos acostumbrados a eso, tenemos que seguir luchando contra eso y tratar de hacer los goles que hoy no fuimos capaces de hacerlos".

También le consultaron sobre la decisión de no enviar al campo a Walter Martínez. "Creímos que a Iván le iban a hacer faltas por ese costado, generó una amarilla para Deiby Flores que se la sacó tardísimo, porque ya era la segunda. Fue para tener velocidad porque teníamos un hombre menos".

"No la vi, estoy de espaldas. No dije que no era roja, pero hay una jugada de Arboleda al final y la pita al revés. Allí es donde digo que no miden con la misma vara".

Los puntos de diferencia que les sacó Olimpia "con incidencias a favor suyo"

Si hay algo que intentó dejar claro Diego es que nunca le dejaron por servido el liderato al Olimpia y aseguró que la diferencia de puntos que estos les sacan la consiguió en los partidos con Real España donde hubo polémica.

"No dejamos servido nada, me parece que luchamos incluso con dos menos hasta el último minuto. Servido es cuando regalás, pero llegamos hasta la penúltima jornada. Uno ve el desenlace final, pero los cuatro puntos de diferencia están con los dos partidos con (Real) España con incidencias claras a favor de ellos y el partido anterior de nosotros, allí tenés seis puntos que son clarísimos que ellos suman y nadie sabe cual hubiese sido el desenlace si se pita lo que corresponde".

"Tienen buen equipo no lo obviamos, está bien dirigidos, pero tienen ese hándicap (ventaja), la vez pasada le dije ayudita, pero ahora es un hándicap impresionante que cuesta", cerró..