Héctor Castellón habló del decisivo duelo con Real España, del "Potro" y su promesa si salva la categoría

A pocas horas para el decisivo encuentro ante Real España, Héctor Castellón, técnico del Real Sociedad, habló con DIEZ sobre el duelo que definirá la permanencia en Liga Nacional.

Los aceiteros se entrenarán este domingo por la tarde y este lunes viajaran rumbo a San Pedro Sula para el juego contra los aurinegros el martes a las 7:00pm.

Castellón espera con ansias el duelo para reencontrarse con Raúl "Potro" Gutiérrez, quien fue su alumno cuando era instructor en el fútbol mexicano. No teme cosas extrafutbolísticas en la última jornada y su promesa en caso de salvar la categoría.

¿Hay bajas en el equipo para el partido definitivo de este martes?

No. Todo el plantel está completo y listo para viajar mañana (lunes) a las 9 de la mañana a San Pedro Sula.

¿Qué se le dice a un jugador previo a un partido que define el futuro del equipo?

Todos estamos consientes de la responsabilidad que tenemos y así lo afrontamos. Cada parte del equipo sabe que es fuerte el compromiso y poco a poco lo hemos llevado donde queremos, esperamos que las cosas se nos den en este partido y lograr el objetivo.

¿Cree que Real Sociedad tenga ventaja en este cierre por enfrentar a un equipo ya clasificado que podría cuidar algunas de sus piezas?

No sé porque no imagino como va a salir Real España. Yo voy a jugar con todo porque nosotros nos jugamos muchas cosas, vamos a jugar como lo hemos venido haciendo porque para nosotros es un partido complicado. Vamos a ir a jugar conforme hemos venido trabajando. ¿A morirnos? No, en el fútbol no se muere. Uno va a correr, a luchar y jugar como lo hemos venido haciendo.

Tilguath dijo que hay equipos que se quieren salvar de otra manera. ¿Qué opina de esas palabras?

Esa pregunta se lo tienen que hacer a él porque fue él quien opinó.

¿Por qué decidió asumir el reto si la situación del equipo estaba tan complicada?

Estábamos consientes que iba a ser un reto complicado y todavía no hemos terminado, hemos hecho bastante. Por lo menos hemos asegurado jugar un repechaje con Real de Minas, pero no queremos llegar a esos partidos, queremos solucionar esto el martes. Ojalá Dios nos pueda acompañar.

¿No teme que un descenso pueda marcar su carrera?

No sé si los fracasos o éxitos determinan las virtudes de un técnico. La vida está llena de fracasos y éxitos, a veces hay que asumir riesgos. A nosotros los técnicos nos gusta asumirlos, afortunadamente hemos ido caminando con esto para tratar de hacerlo un éxito. Es el riesgo que se corre.

¿Qué promesa hace si el equipo logra la salvación?

Ninguna. No tengo nada qué prometer, ir a mi casa a chapear porque está sucio como no estoy. Ir a poner en orden la casa. Lo normal, lo que hago después de terminar un torneo; ir a mi casa, luego ir a México a ver a mis hijos. Eso si prometo; ir a ver a mi negrita preciosa que ya días no la veo, a mi hija Mónica.

¿Cómo se ve el martes a las 9 de la noches?

Bien, con el deber cumplido que pudimos lograr el objetivo. Ahorita no lo hemos logrado, hay que terminar esto, pero así me veo. Va a ser un partido duro, complicado, difícil, pero espero que con el esfuerzo de sus jugadores puedo sacar esto adelante.

¿Cuál puede ser la clave para asegurar la permanencia?

Necesitamos un punto, de allí partimos nosotros. Estamos tres puntos arriba del rival (Real de Minas), ellos tienen que ganar y nosotros perder para empatar, pero no está en nuestra agenda perder y para no hacerlo hay que jugar a tope.

¿Cómo le ha ido a usted con Real España?

Le hemos ganado, perdido y empatado. Real España es un equipo serio, bien dirigido. Me da mucho gusto que el "Potro" esté por allí, es un buen amigo. Nos conocimos de México de hace muchos años y me va a dar mucho gusto saludarlo. Fui instructor de él y diría que es mejor persona que entrenador. Lo quiero y aprecio mucho, un buen tipo.

¿Le preocupa algo extrafutbolístico para esta última jornada?

No porque confió en las instituciones y todo. No tengo por qué temer. No creo que se manejen cosas extrañas, tenemos que hacer nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo y no creo que existas cosas raras.