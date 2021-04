¡Arde el descenso! Este martes se define quién pierde la categoría: Real Minas y Real Sociedad se juegan la vida

Real de Minas y Real Sociedad se citan indirectamente en la Jornada 14 del Clausura 2021. Sin opciones de fallar, Mineros y Aceiteros son conscientes que una equivocación o una mala tarde significaría despedirse de la Liga Nacional y jugar la Liga de Ascenso el próximo año.

- Cómo se define el descenso en Honduras -



Tras una temporada completa que incluye el Torneo Apertura 2020 y Clausura 2021, el equipo que acumule la menor cantidad de puntos después de 28 jornadas será último lugar de la Tabla Acumulada. Ese club descenderá a Liga de Ascenso.



Sin embargo, existe la posibilidad de un empate en puntos tras los 28 partidos. En ese caso, que es factible ya que Real de Minas y Real Sociedad están separados por 3 puntos, la Liga Nacional estipuló que si hay empate entre dos equipos, se jugará una "Final por el No Descenso".

Esta serie in extremis se disputará a partidos de ida y vuelta. En caso de haber igualdad en los 180 minutos, se jugará un tiempo extra de 30 minutos y si el empate aún persiste se definirá por penales.



- Qué necesitan para salvarse -



Real de Minas: Los de Reynaldo Tilguath deben ganar sí o sí para poder forzar una final por el no descenso, la posibilidad de salvarse directamente.



Real Sociedad: Héctor Castellón y sus dirigidos tienen un panorama más favorable; los de Tocoa tienen la oportunidad de salvarse ya sea ganando, empatando e incluso hasta perdiendo. Si Real Sociedad gana o empata, automaticamente se queda en Liga Nacional; si pierde puede mantener la categoría siempre y cuando Real de Minas no derrote a Honduras Progreso.



Real Minas Real de Minas (18 puntos) visita en la última fecha a Honduras Progreso; mientras que Real Sociedad (21) tendrá que jugar en San Pedro Sula contra Real España.