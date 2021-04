Zidane envía nuevo dardo a la UEFA y su respuesta sobre los arbitro del Real Madrid-Chelsea: "Va a ser muy jodido"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró este lunes "absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions el próximo año", tras las especulaciones sobre posibles sanciones por el intento de creación de la Superliga.

"Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions el próximo año", afirmó el francés en la rueda de prensa previa al encuentro de ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Chelsea el martes.



"Se habla mucho ahora con este tema, dentro, fuera... pero a lo que hay que estar es al partido de mañana" contra el Chelsea, afirmó, insistiendo en que "mi opinión es que queremos ver al Real Madrid en la Champions en el año que viene".



Las palabras de Zidane llegan después que el domingo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, insistiera en que "todo el mundo debe sufrir las consecuencias de lo que haya hecho", sin querer precisar eventuales sanciones por el intento de creación de la Superliga.



Los medios especularon con la posibilidad de que el Real Madrid pudiera quedar apartado de la próxima edición de la Liga de Campeones, lo que parece descartar Zidane, que también rechaza que el seísmo vivido en el fútbol europeo pueda tener influencia en el partido contra el Chelsea.

- "Pensar en jugar" -

"No creo, depende de lo que hagamos en el campo. Lo de fuera... el árbitro va a hacer su trabajo y nosotros sólo tenemos que pensar en jugar al fútbol", afirmó el técnico merengue.



"Si nos metemos a pensar en que todo lo que nos están diciendo de fuera nos va a perjudicar, la liamos, estamos jodidos", consideró Zidane.



"Nosotros vamos a competir, el árbitro va a hacer su trabajo y el resto no nos metemos en esas cosas", aseguró.



El equipo blanco llega a este encuentro tras una sola victoria en sus últimos tres encuentros oficiales, pero Zidane insiste en que el equipo está preparado para afrontar el encuentro y luchar por Laliga y la Champions.

"Estamos vivos en las dos competiciones, no vamos a elegir. Llegamos de muchas dificultades y hemos sido capaces de levantar las cosas, ahora nos falta un mes de competición y vamos a competir hasta el final", dijo.



- Kroos de vuelta -

Mirando al Chelsea, Zidane consideró que "va a ser un partido complicado".



"Es un equipo completo, que defiende y ataca bien. Tenemos que estar atentos, defender bien y, a la hora de crear ocasiones, tenemos que ver a la mejor versión de nuestro equipo para hacer daño al Chelsea".



"Tienen velocidad, juego aéreo, la capacidad de jugar más arriba o en bloque bajo, con más espacios o no... Pueden crear peligro en cualquier momento del partido. Tendremos que hacer los esfuerzos juntos, defender juntos y dejar pocos espacios", afirmó en la misma rueda de prensa el central Raphael Varane.



Para el encuentro, Zidane recupera al centrocampista alemán Toni Kroos, repuesto de sus molestias musculares, pero admitió que el lateral Ferland Mendy "no va a estar, todavía le falta algo".



El técnico merengue también parece apuntar a contar con el belga Eden Hazard, que ya tuvo unos minutos el sábado en LaLiga contra el Betis.



"El otro día estuvo muy bien, jugó 15 minutos y muy bien. Lo más importante era esto, está muy bien y ahora a tirar. Estamos contentos de tener a Eden, va a aportar mucho al equipo y, bueno, a seguir", concluyó Zidane.