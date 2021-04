Pedro Troglio se destapa: Su renovación con Olimpia, sus comidas y Whatsapp con Diego Vázquez ¿Y Vargas?

Pedro Troglio, actual técnico bicampeón del fútbol de Honduras con el Club Olimpia, ha dejado claro que su intención es renovar contrato con el cuadro hondureño, esto a pesar de tener un acuerdo verbal con el Saprissa de Costa Rica, tal y como informó DIEZ hace unos días.

El entrenador argentino, en una amplia charla con HonduSports, ha dicho que está dispuesto a escuchar una vez que se siente a hablar con la cúpula dirigencial del Olimpia para abordar una hipotética renovación de contrato. Eso sí, aclaró que todo ese proceso está estancado y que antes de irse tendría que dejar todo finiquitado para saber si vuelve o no.

En la entrevista con el periodista Fredy Nuila, el sudamericano se soltó y habló, entre otras cosas, de su relación con su homólogo y compatriota del Motagua, Diego Martín Vázquez, de quien se refirió muy bien, no así de Héctor Vargas, quien dirige al Marathón.

LA ENTREVISTA DE HSI A PEDRO TROGLIO:

Su vinculación al Saprissa: “Eso del Saprissa, hoy es mentira, capaz dentro de un mes te llaman y te dicen -viste, teníamos razón-…yo tengo una palabra con el presidente Rafael Villeda y con Osman Madrid, me han dicho que nos vamos a juntar en estos días, ellos tienen la intención que me quede y yo tengo la intención de escuchar y quedarme, creo que no habrá ningún inconveniente; lógicamente que es factible que cuando a uno le va bien te pueden empezar a llamar, he tenido algunos llamados pero que no tienen nada que ver con esta situación”.

Pedro Troglio fue anunciado como técnico del Olimpia en junio del 2019.



Su posible renovación con Olimpia: “A mí me queda un mes de contrato, hasta fin de mayo, pero antes de irme a Argentina tengo que tener asegurada mi continuidad para saber si tengo que volver o no. No hemos hablado de nada, pero creo que no tendría ningún inconveniente de llegar a un acuerdo, veo todo positivo. Yo entiendo la realidad del club, y ellos entienden la situación mía. Me han cumplido en todo, me han tratado de primera, me han dado todo lo justo, me han dado carta abierta a manejar el fútbol, yo estoy más que feliz en el club, con los dirigentes, con la gente, con los jugadores. La verdad que estoy muy feliz, mi elección de venir fue muy difícil pero no me arrepiento. Conocí un país hermoso y aparte pude dirigir a un club enorme”.



La clasificación como líder del grupo: “Todavía falta bastante para el tricampeonato, soñamos con que podemos lograrlo, me vino bien poder clasificar ayer, mi equipo sintió el cansancio, y esta clasificación me da la posibilidad de rotar jugadores y hacer descansar a algunos”.



Habla del cruce ante Real España: “Complicada también, más allá de la diferencia de puntos que pudimos haber hecho uno y otro, pero ya cuando arrancan las finales se empareja en cuanto lo que es la intensidad, la ganas, la voluntad y Real España tiene un conjunto de muy buenos jugadores, que si uno no está atento puede complicar. Cuando empienza los ida y vuelta, para mí no importa qué ha pasado atrás. Es una llave complicada, todos saben lo que es ir a San Pedro Sula”.



El arbitraje en la Liga Nacional de Honduras: “Quejarse se van a quejar siempre, en este campeonato y en el anterior tuve hechos a favor y otros en contra… en el partido contra Real España, salvo el fuera de juego del partido de ida, en el partido de vuelta hubo una falta que no era penal y todos querían vestirlo de penal cuando muchos han dicho que no es, de ahí el partido que jugamos acá (Tegucigalpa) Real España prácticamente no pateó a maro. Pero desde que estoy acá dicen que siempre que gana Olimpia recibe ayuda, pero me pregunto ¿por qué no lo han ayudado en los cuatro años que no salió campeón?, bienvenido si nos están ayudando, les agradezco a todos los que no están dando una mano, pero cuando un equipo gana tanto, no gana siempre por ayuda, sino por voluntad propia".



El formato de la Liga: "El formato ya estaba decidido así, porque también decían que lo justo sería que Olimpia, que hizo el mayor del puntaje fuera directo a la final, y eso sería lo normal, que el que sumara más puntos fuera a la finalísima, lo lógico era que vaya el que ganó más partidos. Hoy, quejarnos porque el formato es así ¿por qué?, si fue aceptado de antemano, está bárbaro, nos tocó esto, y nos toca jugar ante un equipo que hizo la mitad de puntos".

Su valoración sobre los duelos ante Motagua: "Nosotros ganamos tres partidos seguidos al inicio, después con el tiempo me fui dando cuenta que no es que dominábamos los partidos, eran juegos muy parejos con mucha llegada en contra, después que perdimos dos partidos, cambiamos la manera de jugar, tratando de cerrar espacios; en el séptimo partido, ante Motagua, ellos cambiaron, armaron una línea de cuatro defensores centrales, armó un equipo defensivo y cuando quedaron con 10 nunca más hizo un cambio ofensivo y siguió jugando de esa manera. Somos parejos pero los detalles son los que definen los partidos. Estamos ahí, pero no dominantes, hay que seguir trabajando los partidos porque Motagua es un equipazo con grandes jugadores que te pueden complicar".

Su relación con Diego Vázquez: "Sí, está todo bien, pero él habla y yo también hablo, siempre tira a cualquiera, dice que los cuatro puntos de diferencia son de los dos partidos ante Real España. Si yo te junto cuatro o cinco situaciones de partidos... una ante el Vida, cuando iba 0-0, al Vida le cometieron un penalazo que no le cobran, te apuesto que no terminan empatando, ahí ya es un punto menos. Pero Diego siempre se ha metido más con el Olimpia, la institución y no tanto directamente conmigo, lógico que cada vez que habla me da bronca, pero lo acepto y tampoco le veo tanta maldad, estamos bien, cuando él habla yo también tiro alguna bomba y con eso lo arreglo y no hay ningún problema".



Insultos con Diego Vázquez: "Para mí hay un momento muy importante que marca a una persona y marca un gesto. El día que falleció mi papá, Diego me escribió,entonces, todas las otras veces que podamos hablar bien o mal en los medios, yo me quedo con este gesto de Diego. Falleció mi papá, me mandó un mensaje, me mandó fuerzas, después todo lo otro es fútbol cada uno defendemos lo que nos conviene que es nuestro equipo, si nos tiramos algunos dardos en los medios, capaz que nos mandamos un insulto en la cancha si da, pero me quedo con ese gesto que fue más importante que cualquier chat. También estuvimos comiendo algún asado en la embajada de Argentina con los demás profes y todo muy bien, después cada uno tiene intereses distintos porque defendemos dos equipos".

Diego Vázquez y Pedro Troglio mantienen una buena relación fuera del fútbol, aduce el DT del Olimpia.

¿Todo bien con Vargas?: "No porque me parece que fue mucho más agresivo y ahí sí se ha metido con mi persona, yo cuando se meten conmigo soy muy reconcoroso, no tengo vuelta atrás, como él dijo más de alguna vez 'los dos crecimos en distintos lugares y no necesitamos del uno y del otro para vivir', estoy bien así y él está bien así. No me gusta que se metan con mi trabajo continuamente, hubo una discusión fuerte en un partido donde hubo algunas cosas me ofendieron y que seguramente a él también, los dos seguimos nuestra vida como lo hemos seguido siempre. Tampoco uno considera, porque discuta con alguien, que es buena o mala persona, seguramente Héctor, por lo que conozco, es buena gente, yo también me considero buena gente, pero nosotros dos no nos hemos encontrado. Somos rivales futbolísticos, él no quiere que sea amigo suyo y yo no tengo que ser amigo de él tampoco".



Diferencia de técnico y jugador: “Para mí ser técnico es como estar sentado en una silla eléctrica. El entrenador está sentado en una silla y cuando ganan no enchufan y cuando perdes te enchufan, pasas de ser un buen entrenador a ser malo de un partido a otro. Yo recuerdo el torneo pasado que ganamos las vueltas regulares invictos y perdimos el primer partido contra Marathón la primera final y no servías para nada, después terminaste saliendo campeón y eras un fenómeno. Después perdés un partido ante el América en casa y ya no servíamos para nada, fuimos allá y ganamos y ahora somos unos ídolos. Sinceramente creo que es así, hay que convivir con eso. Me gustaba más jugar al fútbol que ser técnico, pero creo que fui mejor entrenador que jugador de fútbol."



Jugadores de otros clubes que le gustan: “A mí me encanta Kevin López, es un jugador desequilibrante mil por mil, me gusta Kervin Arriaga, en Real España me gusta Gerson Chávez; como jugador me veo reflejado en Edwin Rodríguez, algo parecido a él era lo que hacía en el campo".