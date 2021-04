La jornada 14 en Honduras definirá los clasificados a repechajes, sus cruces y sentenciaría el descenso

El corazón palpita cada vez más y la presión aumenta. Este martes se cierran las vueltas del torneo Clausura 2021 con la disputa de la jornada 14 que promete estar infartante.

Los partidos se jugarán de forma simultánea a partir de las 7:00pm y al finalizar podremos conocer los clasificados al repechaje, los cruces y posiblemente al equipo que se marcha a la Segunda División.

La lucha por la permanencia está cerrada, Real Sociedad con 21 puntos en la tabla general, le saca tres puntos de diferencia al Real de Minas que es último con 18.

Ver Tablas General y del Clausura 2021 de Liga SalvaVida

A los aceiteros les basta un empate para asegurar su permanencia y condenar a los dirigidos por Reynaldo Tilguath. ¿Qué pasaría si los tocoeños pierden y el Minas gana? Igualarían en puntos (21) y jugarían una final por el descenso.

Las bases del campeonato 2020-21 de Liga SalvaVida indican que se jugarán partidos de ida y vuelta. Si empatan en el tiempo reglamentario, se jugarán tiempos extras y de persistir la igualada, el descendido se definirá por la vía de los penales.

Seis equipos por tres boletos al repechaje

Olimpia y Real España ya confirmaron su clasificación directa a la final de grupos donde definirán al ganador de las vueltas y el boleto a la finalísima.

Motagua ya tiene su boleto al repechaje y no se moverá del segundo lugar del Grupo del Centro, donde solo queda un cupo disponible. Real Sociedad y UPNFM se disputan esa tercera plaza.

Los aceiteros podrían pasar del infierno a la gloria asegurando la permanencia y clasificándose a la repesca.

En el grupo del Norte la situación está muy pareja. Vida, Marathón, Honduras Progreso y Platense llegan al cierre con aspiraciones de clasificar.

Cocoteros y esmeraldas dependen de sí mismos y ganando sus partidos ante Lobos y Merengues, repectivamente, se aseguran la participación en la fiesta grande. El empate también les aseguraría avanzar por mejor diferencia de goles.

Si los verdes cierran terceros, enfrentarán en repechaje al Motagua, que cerró segundo de su grupo. El segundo del Norte se medirá al tercero del Centro.

Lo que necesita cada equipo para clasificar al repechaje

Vida

- Ganando o empatando ante UPNFM

Si pierde

- Que Honduras Progreso y Platense no sumen

Marathón

- Ganando o empatando ante Olimpia

Si pierde

- Que Honduras Progreso y Platense no sumen

Honduras Progreso

- Ganar ante Real de Minas

- Que Vida, Marathón y Platense no sumen

Platense

- Ganar ante Motagua

- Que Vida, Marathón y Honduras Progreso no sumen

Real Sociedad

- Ganando o empatando ante Real España

- Que UPNFM no sume

UPNFM

- Ganando o empatando ante Vida

- Que Real Sociedad no sume

La permanencia

Real Sociedad

- Gane o empate ante Real España

Real de Minas (obligaría a una final por el descenso)

- Ganando ante Honduras Progreso

- Que Real Sociedad pierda ante Real España

La jornada 14

(Martes 7:00pm)

Olimpia vs. Marathón (TSI)

Honduras Progreso vs. Real de Minas (Mega Clásicos)

UPNFM vs. Vida (deportestvc.com)

Platense vs. Motagua (Tigo Sports)

Real España vs. Real Sociedad (Tigo Sports)