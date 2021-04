Coronavirus: Bill Gates vuelve a predecir cuándo el mundo volverá por completo a la normalidad

Desde mucho antes de que la pandemia del coronavirus golpeara al mundo, Bill Gates siempre fue uno de los que lanzó advertencias sobre lo que se venía.

El fundador de Microsoft estuvo en el programa ‘Sophy Ridge On Sunday’ y ahí anticipó cuándo el mundo volverá a la normalidad, superando la pandemia del coronavirus.

"El mundo volverá por completo a la normalidad a finales de 2022, cuando haya un exceso de vacunas que haga posible que toda la sociedad sea inmunizada", expuso el magnate estadounidense no sin advertir que eso no implica que no pueda haber otras pandemias en el futuro.

Ver: Alerta en Japón por la nueva cepa de coronavirus

"Creo que el virus no desaparecerá, pero a finales de 2022 habrá muy pocos contagios", expuso en la entrevista, tal y como recoge 'Sky News'.

“Reino Unido y Estados Unidos llegarán a altos niveles de vacunación en el verano de 2021, por lo que creo que desde finales de año o principios de 2022 se comenzarán a distribuir vacunas hacia otros países para acelerar el fin de la pandemia”, explicó el fundador de Microsoft.

“Y eso sin contar con lo que ocurra con las vacunas de Janssen y con la introducción de nuevos remedios a la campaña de inmunización”, agregó Bill Gates.



Las vacunas de coronavirus se siguen aplicando en todo el mundo.

“Debido a que muchas de las vacunas funcionaron, aunque estamos analizando algunos de los efectos secundarios ahora y asegurándonos de que podamos tratarlos y que son muy raros, esa buena noticia significa que podremos suministrar otras ... lugares donde desea vacunar a todas las personas mayores de 60 años, como Sudáfrica, Brasil, eso se convertirá en una prioridad solo en los próximos tres o cuatro meses“, apuntó el estadounidense.

LOS PRIMEROS EN SUPERAR EL COVID-19

Bill Gates también justificaría que sean los países más desarrollados los primeros en comenzar a ver la luz con esta pandemia del coronavirus.

Además: El tipo de sangre que atrae más el coronavirus

"Realmente, la situación epidemiológica en estos países era mucho peor. No es del todo justo, pero cuando hayan inmunizado a un elevado porcentaje de población, las vacunas estarán disponibles para todos", señaló.