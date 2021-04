Edder " Camello" Delgado demanda a Honduras Progreso para ayudar al Real de Minas

El centrocampista hondureño Edder Delgado interpuso este lunes una denuncia ante el Tribunal Nacional de Arbitraje de Fútbol (TNAF) en contra de su exequipo, Honduras Progreso, para reclamar sueldos que le quedaron pendientes.

Según se conoció, a "Camello" ya había ganado el caso ante el TNAF, sin embargo, el equipo de El Progreso le quedó pendiente con tres pagos de salario desde el caso presentado el pasado 28 de enero.

El volante minero dijo que “vengo y exijo con justa razón mi salario que se me adeuda”, y que “hay algo raro de parte de la FENAFUTH, no sé si quieren perjudicar al Real de Minas o ayudar al Honduras del Progreso, son tres meses lo que se me deben”.

Además reconoció que “es para ayudar a mi equipo también, porque no se le trata como a los demás, aquí es pelear porque lo que a uno le conviene y si esto nos va a salvar, que sea también por el bien de Real de Minas”.

“No hay que taparse para hablar porque hay suspicacia, porque al Real de Minas si se le trata diferente al Honduras del Progreso no, al Honduras del Progreso ya se le hubiera quitado puntos porque no me canceló y hasta el momento la Liga Nacional no se ha pronunciado sobre eso”, aseveró Edder Delgado.

El 01 de febrero el abogado del futbolista, Astor Henríquez, compartió a través de su cuenta de Twitter el fallo a favor de su cliente en los pagos que le reclamaba al Honduras Progreso, pero hasta la fecha no han sido concretados.

Edder Delgado militó en el Honduras Progreso entre 2019 y 2020 después de su paso por el Real España.

TABLA DE DESCENSO CRÍTICO

Actualmente Honduras Progreso tiene 22 puntos, cuatro más que Real de Minas (18). En caso de perder sus tres unidades pondrían en riesgo su permanencia a falta de una jornada por disputarse cerrando en casa ante el mismo equipo minero.