Real Madrid quiere dar un golpe de autoridad ante el Chelsea en semifinales de la Champions

Tras centrar los focos como uno de los impulsores de la fallida Superliga europea, el Real Madrid recibe este martes al Chelsea (1:00 pm) en el primer asalto en busca del billete a la final de Champions.

El seísmo causado por este conato de rebelión de doce grandes de Europa llevó a especulaciones sobre posibles sanciones al Real Madrid por este movimiento, pero el propio Zinedine Zidane descartó cualquier peligro.

"Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions el próximo año", afirmó el técnico merengue este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro de ida de semifinales del torneo continental contra el Chelsea, que también formó parte del conato de rebelión.

Zidane se expresaba así después que el domingo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, insinuara posibles sanciones por el intento de creación de la Superliga, lo que llevó a especular con una posible exclusión del club merengue de la próxima edición de la Champions.

Mirando al Chelsea



"Se habla mucho ahora con este tema, dentro, fuera... pero a lo que hay que estar es al partido de mañana", insistió el técnico merengue, que aspira a su cuarto título de Liga de Campeones como técnico del Real Madrid.

"No imagino que pueda haber cualquier tipo de ventaja o desventaja (en las semifinales) por los debates sobre políticas deportivas, no quiero ni pensarlo, no me entra en la cabeza", le apoyó su homólogo del Chelsea, Thomas Tuchel, este lunes afirmando que "merecemos estar en la semifinal, al igual que el Real Madrid".

Más allá de los vaivenes en los despachos, el Real Madrid afronta el encuentro como una forma de reaccionar tras una única victoria en los últimos cuatro partidos.

El equipo merengue también acumula tres partidos sin ver puerta en esos últimos cuatro encuentros, el último un 0-0 contra el Betis el sábado en LaLiga.

"Cada vez que perdemos puntos se dice que estamos mal y no es así", decía, tras el partido contra el Betis, Zidane, cuyo equipo sigue luchando por LaLiga y la Champions.

"Estamos vivos en las dos competiciones, no vamos a elegir. Llegamos de muchas dificultades y hemos sido capaces de levantar las cosas, ahora nos falta un mes de competición y vamos a competir hasta el final", dijo este lunes el técnico merengue.

El Real Madrid tendrá que recuperar su mejor versión goleadora si quiere salir del Alfredo Di Stéfano con un buen resultado para la vuelta en Stamford Bridge la próxima semana.

Vuelve Kroos



El equipo merengue llega exigido físicamente a su trigésima semifinal de Champions para la que recuperará en el centro del campo al alemán Toni Kroos, tras superar sus problemas musculares.

El germano seguramente acompañará en el medio a Luka Modric y Casemiro, pero en la zaga, Zidane ya adelantó que Ferland Mendy, que sigue recuperándose de una sobrecarga, "no va a estar, todavía le falta algo".

Por delante, Zidane podría volver a dar minutos a Eden Hazard, que volvió el sábado contra el Betis tras tres meses ausentes.

"Estamos contentos de tener a Eden, va a aportar mucho al equipo y, bueno, a seguir", aseguró el técnico del Real Madrid en vísperas del choque contra un Chelsea que busca su segunda Copa de Europa.

"Tenemos que ser nuestra mejor versión", afirmó este lunes Tuchel, quien tras un inicio fulgurante al frente del equipo inglés en enero parece haber ido bajando el ritmo.

"Tendremos que arriesgar y tener mucha confianza", sentenció el centrocampista 'blue' Christian Pulisic.

Equipos probables:

Real Madrid: Courtois - Varane, Militao, Nacho, Carvajal; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Asensio y Benzema. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kanté, Chilwell - Mount, Havertz, Werner. Entrenador: Thomas Tuchel (GER)