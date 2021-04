Reynaldo Tilguath: "Le digo a mis jugadores que confiemos en Dios que no será el último partido en Liga Nacional"

A pocas horas para el inicio de la jornada 14 que podría sentenciar el descenso, en el Real de Minas hay confianza de conseguir un triunfo ante Honduras Progreso (sumado a una derrota del Real Sociedad) y obligar a una serie final por la salvación.

Reynaldo Tilguath, técnico minero, habló con DIEZ sobre el ambiente que se respira en el equipo prácticamente condenado al descenso, pero que sueña con el milagro.

Por el tema económico, el equipo viajará este mismo martes a El Progreso para el encuentro y solo presenta una baja; Elison Rivas, por la expulsión que sufrió en el duelo ante Marathón.

¿Cómo está el equipo para el decisivo juego en El Progreso?

Vamos confiando en Dios que tenemos que ganar nuestro partido y que se de una combinación de un resultado para poder alargar esto a dos partidos para ver quién se queda en Liga Nacional. Pero lo primordial es que nosotros ganemos.

Ver Tablas General y del Clausura 2021 de Liga SalvaVida

¿Qué se le dice a los jugadores previo a un partido de esta magnitud?

Que hay que ganar, asumir el compromiso con la seriedad y tratar de hacer nuestro mejor partido sabiendo que dependemos de otro resultado. Les digo que esperamos y confiamos en Dios que no será el último partido en Liga Nacional".

Enfrentan a un equipo que busca clasificar a repechaje, mientras Real Sociedad a un equipo ya clasificado. La tendrán más difícil por lo visto...

"Sí, la verdad que sí. En el papel está así, pero cuando no sos tomado en cuenta en un equipo y te dan la oportunidad tratás de hacer tu mejor partido para que vean que queres estar en la etapa final. Vamos con la fe en Dios que podemos ganar y lo que pueda pasar en San Pedro no es cuestión nuestra, simplemente nosotros tenemos que ganar y esperar que pase el milagro.

¿Teme que pueda pasar algo extrafutbolístico en esta última jornada?

No creo. Espero que no. Yo le digo a los muchachos; preocupémonos por ganar y lo que pase o deje de pasar en San Pedro Sula el tiempo te dará la razón y dirá si se equivocaron.

¿Cuando asumió el equipo, se imaginó llegar hasta esta instancia?

La verdad que no. Ningún entrenador se prepara para esto, la verdad es que las aspiraciones nuestras en otras circunstancias es buscar entrar a la liguilla, pero no pelear por mantener una categoría. Pero esto es fútbol y hay que asumirlo con responsabilidad.

¿No teme que un descenso pueda manchar su carrera?

No. Siempre he dicho que ni cuando ganas algo sos el mejor entrenador ni cuando no logras algo o desciendes con un equipo eres el peor. En Honduras somos mediáticos que porque descendiste por esto o lo otro, pero estoy tranquilo, mi carrera apenas comienza y tengo muchos años de más. Todavía no ha pasado, pero si ocurre hay que asimilarlo.

¿Hasta cuándo tiene contrato con el Minas?

Tengo por un año, pero si pasa esto (descenso), podemos volver o escuchar otras ofertas.

¿Cuándo viaja el equipo?

Nosotros viajamos mañana a El Progreso antes del mediodía. Almorzamos y descansar de las 12m hasta las 6 de la tarde para luego irnos al estadio. No pudimos viajar hoy por el tema económico. No estamos en la capacidad de pagar dos noches de hotel porque hubiéramos llegado hoy y el chequeo lo hacés a las 12. ¿Qué vas a hacer después de esa hora hasta las 6 que te movés al estadio?. No podés descansar en un bus. Por eso decidimos mejor viajar mañana martes.

Es difícil no tener algunas comodidades en un momento clave...

Sí es bien complicado, pero la capacidad económica la tienen pocos clubes aquí en Honduras; Olimpia, Motagua, Marathón, Real España y Vida que ha alcanzado esa liquidez. Platense, Honduras Progreso y hasta nosotros tenemos esas dificultades. Así es esto, hay que ver el bienestar de los jugadores y de la institución.

¿Qué promesa estás dispuesto a hacer en caso de lograr salvar la categoría?

Independientemente de lo que pase, le agradezco a Dios por la oportunidad, por esta profesión y este trabajo. Lo que le puedo decir al señor es gracias por lo que logré como jugador y ahora como entrenador, esto me va a ayudar a ver las cosas de otra manera y saber que tengo mucha carrera por delante.

¿A quién le pide consejos en este momento tan complicado de su carrera?

Tengo muchos amigos de fútbol y otros que no son muchos, con mi familia, mi esposa e hijas tratar de ver y escucharlas qué miraron en los partidos para poderlo analizar.

Las cosas del fútbol, ascendió al equipo y hoy está en esta situación...

Así es el fútbol, yo no quería llegar a estas instancias. Pero no es porque dejamos de hacer algo, es una situación de reglamento y la cuestión de lo que pasó con el muchacho de las amarillas del Platense. Al final si está en el reglamento y le tienen que quitar los puntos, lo deben hacer. Pero estoy tranquilo, amo lo que hago y voy a estar ligado siempre al fútbol.

¿Cuando dijo que un equipo "se quieren salvar de otra manera", a qué se refirió?

Es que eso está allí. Es un reclamo que hacen por un jugador alineado de manera incorrecta y a la larga le dan la razón. Si tenés eso y podés ganar esos puntos para salvar una categoría creo que todo mundo lo haría. Recordemos cuando Honduras lo hizo en una Copa Oro para pasar a una siguiente fase. Lo mismo nosotros ahora con Edder Delgado que le está reclamando a Honduras Progreso que le tenía que haber hecho el pago en febrero y estamos a la fecha. ¿Cuántos puntos tendría que perder el Honduras si la ley es pareja para todos?.

También han habido demandas contra el Real de Minas...

Y el equipo las ha pagado, lo han obligado. Antes del juego ante Vida si no pagábamos nos quitaban los puntos, se pagó el derecho de formación de dos muchachos a un señor que vendió el equipo al mismo dueño. Nos dijeron el mismo día del calentamiento contra Marathón, que si no pagábamos antes de terminar el partido, perdíamos el punto o los tres puntos que podíamos lograr. Yo digo; si la ley es para Real de Minas, debe ser para todos.

¿El presidente del equipo ha estado cerca de la plantilla en estos momentos?

Él ha estado muy ocupado con su trabajo, pero el gerente ha estado cerca. Si me ha llamado para saber como está el equipo.

¿Cómo te ves mañana a las 9 de la noche?

Confiando en Dios que nosotros primero tenemos que ganar y que va a haber un partido por el no descenso.