Apoderado legal de Motagua sobre caso de Carlos Meléndez: "Si nos vamos conforme al derecho, esperamos ganar"

Vida y Motagua se están jugando otro partido fuera del terreno de juego con la pelea del joven defensor y preolímpico con Honduras, Carlos Meléndez.

Las Águilas reclaman al central de 23 años después de un acuerdo formal en el 2017, el cual consistía en el préstamo de dos futbolistas (Harold Fonseca y Eddie Hernández) a cambio de escoger a cualquier futbolista cocotero.

Tras conocerse sobre este caso, el Vida interpuso su defensa para proteger y quedarse con el jugador que se ha consagrado como uno de las promesas de la Liga Nacional.

DIEZ contactó al apoderado legal de Motagua, Belarmino Reyes, quien por primera vez decidió pronunciarse en voz de la institución sobre el caso Carlos Meléndez y el Vida.

"Motagua se ha mantenido al margen, pero queremos aclarar que Motagua está cumpliendo un contrato que se firmó de buena fe hace tres años cuando se hizo el préstamo de dos jugadores, legalmente Motagua los prestó y se firmó un convenio; estamos tratando de hacer cumplir ese convenio y no hay nada fuera de lo legal", dijo Reyes.

Además, reveló los deseos de Carlos Meléndez, el segundo de los tres hermanos que militan en el Vida, por fichar finalmente con el equipo capitalino.

"Platiqué con él y sus intenciones es formar parte de un club grande de Honduras. Me dijo que no quiere problemas, pero que si en el derecho está, su intención es formar parte del Motagua", señaló.

"El jugador nunca ha desconocido que su intención es jugar con Motagua. Legalmente podemos decir que nosotros estamos bien sustentados", agregó.

Finalmente, aclaró y desmintió las versiones que señalan que Motagua iría en busca de Luis Palma en caso de no concretar el fichaje del capitán de los rojos.

Preguntas claves a responder:

Vida dice que no hubo tanteo, ¿en qué condición pone eso a Motagua?

En el contrato existen cuatro cláusula y no vamos a desconocer que existe la palabra -tanteo-, pero ellos no hablan de otra cláusula, que por motivos profesionales no puedo hablar hasta que salga la resolución del TNAF, pero no la mencionan, ellos solo hablan de "cualquier jugador". Cuando ellos dicen de "tanteo" es cuando un jugador tiene oferta del extranjero, en este caso Luis Palma las tiene, Carlos Meléndez en su momento no las tenía, por eso ellos se basan en eso. Motagua tiene derecho de "cualquier jugador" como lo especifican ellos, el derecho de tanteo Motagua no lo negoció porque no existía oferta del extranjero.

¿En qué fecha Motagua comenzó a reclamar a Carlos Meléndez?

Existe una nota de enero de este año que se le mandó al Vida firmada por los directivos de Motagua para que nos otorgaran a Carlos Meléndez, fue una nota formal, como lo dice el contrato firmado por Luis Galdames. Probamente saldrá a la luz y fue antes del inicio de este torneo, inclusive antes de los Preolímpicos. Ellos dijeron que no porque el jugador tenía unas ofertas del extranjero, lastimosamente nunca lo pudieron demostrar, por eso el Motagua tomó estas instancias (demanda) porque el Motagua ocupaba un defensa central con la calidad que tiene Carlos Meléndez.

¿Si el TNAF tomase una decisión hoy, en qué porcentaje sería la inclinación a favor de Motagua?

Como profesional del derecho sería subjetivo decirte que en un 100, 200 o 50% , pero sí confío en los abogados del TNAF -que son abogados responsables-, yo presenté el contrato original. No te puedo decir que Motagua va a ganar o no, los tribunales son los que deciden, pero si nos vamos conforme al derecho, esperamos que gane Motagua.

¿Cómo está el caso de Luis Palma?

Quiero aclarar eso, lo de Luis Palma es mentira. Como apoderado legal te puedo decir que el club nunca me ha llamado para interponer demanda por Luis Palma, sería mentira; que quede en serio que Motagua no hará ninguna demanda, él no será de la contienda.

¿Cuál sería el plan B si el TNAF falla en contra?

Hay un plan B, pero Motagua cuenta con que el tribunal decidirá a favor. El plan B sería negociar el traspaso, lo otro sería no volver a caer en este tipo de problemas porque al Motagua no le gusta caer en este tipo de contiendas. Lastimosamente se llegó a esta instancia, pero reitero en que Motagua envió la nota formal.