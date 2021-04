Análisis en Diez TV: Real de Minas, el candidato fuerte a descender en el Clausura 2021

Las presentadoras de Diez TV, Jenny Fernández y Georgina Hernández tildaron como favorito al Real de Minas como candidato para descender en el Torneo Clausura 2021.

Ambas presentadores coincidieron en que "candidato más fuerte para el descenso es Real de Minas".

Según Jenny Fernández, el cierre de la jornada 14 jugando ante Honduras Progreso y el encuentro entre Real Sociedad y Real España, este último con un equipo alterno, comprometerá su estadía en el máximo circuito.

"Real de Minas necesita ganar y necesita que pierda Real Sociedad para igualarle en puntos. Real España le va a poner equipo alterno a Real Sociedad considerando que el fin de semana jugará ante Olimpia. Real Sociedad asegurará su permanencia con un empate, dijo Jenny Fernández.

Finalmente, posicionaron a Olimpia como el favorito para ganar la serie ante Real España en la final de grupos.

"Olimpia es el favorito por la cantidad de puntos, por cómo está cerrando el torneo y por la variedad del plantel . Olimpia está dos escalones más arriba que Real España", dijo Fernández.

"Tiene una final asegurada ante Real España, que le pueda o no ganar después de lo que vi en el clásico ante Motagua, no lo sé. Si había un equipo que le podía competir era Motagua; no sé qué tanto le pueda ajustar o en qué buen momento podría llegar Real España por la final de líder de grupos", cerró.

Lo cierto es que el Real de Minas tiene una jugada sobre la manga con la demanda formal de su futbolista Edder Delgado, quien le reclama tres meses de salario al Honduras Progreso, deuda que le ha tenido pendiente previo al inicio del torneo.

Si el TNAF define a favor del futbolista, Honduras Progreso podría perder tres puntos por incumplimiento.