¡Batacazo y a celebrar! Mauricio Dubón se enciende e impulsa 3 carreras con los Gigantes en la MLB

¡Ha regresado! Mauricio Dubón volvió a deslumbrar en la MLB con los Gigantes de San Francisco con quien se ha destapado en la última semana al concretar sus primeras carreras de la temporada.



El lunes por la noche en su enfrentamiento contra Colorado Rockies, el pelotero hondureño no logró llegar hacia home, pero hizo algo aún mejor: impulsó tres carreras con un batacazo que estuvo a centímetros de marcharse afuera del jardín central.



Los Gigantes estaban aplastando 6-0 a su rival, y estando a un out de cerrar la segunda entrada, Dubón, con una gran técnica, no decepcionó a sus tres compañeros que se encontraban en base y gracias su séptimo hit de la temporada, aumentó la ventaja a 9, la cual terminó finalmente en un 12-0.

Stats de Dubón en 2021



El sampedrano en el inicio de su tercera temporada en Grandes Ligas no ha deslumbrado como lo esperadi, pero poco a poco la mecha se está encendiendo.

En 20 juegos disputados, estos son los números de Mauricio: 2 carreras (ambas en sus últimos 4 duelos), 7 hits, 6 carreras producidas, 3 bases por bolas y 11 poncheos en 42 turnos al plato. Tiene un promedio de slugging de .167.



Cabe destacar la brillante campaña de los Gigantes quienes son el equipo en mejor forma de la MLB, igualados con los campeones, Dodgers, con 15 victorias y 8 derrotas, liderando así la Liga Nacional Oeste.