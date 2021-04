¡Fue un descaro! El insólito penal no pitado de Carvajal ante el Chelsea que enfurece a las redes sociales

El Real Madrid vs Chelsea fue un duelo vibrante, con un emocionante empate por 1-1 que no dejó espacio para la polémica, al menos durante la disputa del partido.



Pues tras el termino de este se viralizó el video de una acción de Dani Carvajal dentro del área merengue donde derriba con claridad a Ben Chillwell.



Cuando transcurría el minuto 57’, el Chelsea intentó alzarse al ataque con un balonazo largo a su carrerilero izquierdo, pero cuando este esperaba la llegada del número cinco a su disposición, el defensor merengue se desentendió de la jugada y lo empujó con fuerza, pero ni los árbitros de campo o de VAR se percataron de la infracción.



¿Fue penal?







La jugada se está haciendo viral en redes sociales donde adjudican de una “ayuda” al Real Madrid, causando indignación al aficionado inglés, entre a otros hinchas rivales del conjunto blanco.



En el programa español El Chiringuito los periodistas no dudan respecto a que lo cometido por "Carvajal “es un claro penal.