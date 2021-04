La afición del Honduras Progreso y su pancarta contra Edder 'Camello' Delgado en el Micheletti

Edder Delgado, jugador del Real de Minas, no fue recibido de forma cariñosa en el Humberto Micheletti, su antigua casa en la Liga Nacional de Honduras cuando jugó con el Honduras Progreso.



"Camello, vas para la segunda", decía la pequeña pancarta que unos aficionadas del club progreseño guindaron en uno de los muros del recinto progreseño. Y es que el exjugador del club arrocero ha mantenido una disputa con la institución.

En los últimos días Edder Delgado llegó a las oficinas del TNAF para demandar al Honduras Progreso alegando una deuda vieja, algo que lo hacía para tratar de ayudar al Real de Minas, ya que peleaba por no descender.

Delgado, otrora referente del Real España, ganó una demanda ante el Honduras Progreso pero aduce que el club presidido por Elías Nazar le quedó adeudando tres pagos más.

La pancarta de los fanáticos del Honduras Progreso dedicada a Edder Delgado.

El volante minero dijo que “vengo y exijo con justa razón mi salario que se me adeuda”, y que “hay algo raro de parte de la FENAFUTH, no sé si quieren perjudicar al Real de Minas o ayudar al Honduras del Progreso, son tres meses lo que se me deben”.



Además, Edder Delgado reconoció que “es para ayudar a mi equipo también, porque no se le trata como a los demás, aquí es pelear porque lo que a uno le conviene y si esto nos va a salvar, que sea también por el bien de Real de Minas”.