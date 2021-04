Santiago Solari no olvida a Olimpia y volvió a atizarlos por su 'violencia' previo al juego ante Portland Timbers

Santiago Solari, DT argentino del América, volvió a hacer mención a lo sucedido en el juego de vuelta por los octavos de final de Concacaf Champions League ante Olimpia (0-1) en el estadio Azteca.



El encuentro disputado el 14 de abril causó revuelo en cada rincón del país azteca debido a la manera en como el conjunto hondureño jugó ese duelo donde dejó lesionados a varios jugadores de las Águilas quien, hasta el día de hoy, no regresan.

En la previa al duelo ante Portland Timbers por los cuartos de final de la competencia, al estratega se le consultó sobre lo sucedido ante los leones en el Coloso de Santa Úrsula, y dejó en claro que “no eran solo quejas, si no, una realidad”.



Es un hecho que se tomó con cierta molestia lo que sucedió en la serie anterior ante Olimpia, ya pasó y ahora están en una instancia diferente contra un rival distinto. ¿Cómo has notado a los jugadores respecto a jugar de nueva cuenta este torneo para que no lleguen con ciertos miedos y dudas teniendo en cuenta las experiencias anteriores?



"Nosotros siempre lo hacemos con ilusión, el deportista siempre lo hace así para ser mejor, crecer y recorrer un camino que es el de la competición, por eso estamos acá. También que las condiciones acompañen ese prestigio de los grandes clubes de la confederación que vienen a dar lo mejor de sí mismo.



Lo cierto es que no es molestia, si no que una realidad, no fueron quejas, hemos pagado un precio muy alto en aquel juego de vuelta ante Olimpia por la violencia y la falta de coto (interés de parar) de la violencia. Nosotros aún tenemos a un jugador que está fracturado, Jesús López, y tiene para mucho tiempo, eso se pudo evitar. Sebastián Córdova aún no ha regresado, apenas está tratando de volver a entrenar, Nicólas Benedetti, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza, es el único que ha vuelto a la actividad de todos los afectados en aquel duelo partido, pudieron quedar afuera otros.

No hablo de enojo, si no de lo que queremos todos en el deporte y también los que están fuera de ello, que es que este se juegue de la manera más limpia y mejores condiciones posibles y que en esa igualdad para bien el espectador y el jugador disfruten para así elevar el nivel de la competición unidos", declaró Solari.