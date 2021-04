Tilguath se une a la lista: Todos los entrenadores descendidos en la historia Liga Nacional de Honduras

Lo peor del fútbol sin duda es esto. Después de 1 año, 11 meses y 15 días (714 días en total), Honduras tiene un nuevo descendido en la Liga Nacional: Real de Minas.



Tras ser goleados 5-2 por Honduras Progreso en la última jornada, el conjunto minero ahora es nuevo inquilino de la Liga de Ascenso luego de no ganar siquiera un partido en el Clausura 2020-2021, el cual empezó en la tabla acumulada con 12 puntos, siete más de la Real Sociedad quien se repuso en este torneo con 16 vitales unidades, contrario a los de Danlí que lograron solo seis.



Cabe recordar que Real de Minas se salvó de bajar a Segunda División en 2019, cuando junto a Honduras Progreso en una triangular por la permanencia, hundieron al Juticalpa, quien no ha sido capaz de regresar a Liga Nacional.



Estos son los datos de Real de Minas en Primera División



Apertura 2018-2019: 18 juegos: 3 triunfos, 2 empates, 13 derrotas, 11 puntos: Último lugar



Clausura 2018-2019: 20 juegos: 5 triunfos, 8 empates, 7 derrotas, 23 puntos: Noveno lugar



Apertura 2019-2020: 18 juegos: 7 triunfos, 2 empates, 9 derrotas, 23 puntos: Sexto lugar



Clausura 2019-2020: 13 juegos: 5 triunfos, 2 empates, 6 derrotas, 17 puntos: Sexto lugar (Torneo suspendido)



Apertura 2020-2021: 14 juegos: 2 triunfos, 6 empates, 6 derrotas, 12 puntos: Octavo lugar



Clausura 2020-2021: 14 juegos: 0 triunfos, 6 empates, 8 derrotas, 6 puntos: Último lugar



Resumen: 96 juegos: 22 triunfos, 26 empates, 48 derrotas, 92 puntos

Real de Minas no fue capaz de ganar un partido en su último torneo en Liga Nacional. Con Reynaldo Tilguath ascendieron, y también se fueron



Este martes el Real de Minas se fue hacia Segunda, y qué cosas, cómo es la vida, pues este modesto club lo hizo al mando del mismo técnico que comenzó a edificar este proyecto desde la Liga Mayor de Tegucigalpa.



Reynaldo Tilguath fue el primer técnico que esta institución tuvo en la era profesional. El 'maizoro' lo dirigió en Liga Mayor, lo ascendió a Liga de Ascenso y con él al timón, el club, en aquel entonces llamado INFOP, lo subió a la Liga Nacional de Honduras.



Sin embargo, hoy todo es diferente, pues el club ha perdido la categoría. Cabe recordar que Tilguath no pudo dirigir desde el ascenso al Real de Minas porque el Colegio de Entrenadores se lo impidió al decir que no tenía completado la Licencia A, requisito para dirigir en liga.



Tras decirle adiós a la dirección técnica del INFOP, en ese momento, el presidente Gerardo Martínez le confió ese trabajo a Javier Padilla. Luego pasaron por el banquillo del Real de Minas el colombiano Harold Yepez como interino, Raúl Cáceres, con quien vivieron sus mejores momentos y posteriormente Israel Canales hasta este torneo en el que volvió Reynaldo Tilguath.