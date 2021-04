Héctor Vargas arremete contra el arbitraje, señala a Benigno Pineda y habla de su futuro en Marathón  

Marathón quedó fuera de la liguilla del Clausura 2021 de la Liga Nacional tras perder ante el Olimpia 2-1 como visitante.

El equipo verde no estará en la fiesta grande y Héctor Vargas rompió una racha de siete años avanzando a las instancias finales, no se quedaba a un lado desde 2014 con Victoria.



El estratega argentino habló de eso y su futuro en el banquillo de Marathón, también confirmó que perdió a un jugador para el duelo contra Olimpia porque ayer fue detectado con Covid-19.



LO QUE DIJO



"El penal que nos cobró no existió (sobre el árbitro) y fue lo que determinó este mal resultado, luego intentamos recuperar el partido con la posibilidad del 2-1, pero lo primero que tengo que decir es felicitar a Benigno (Pineda) porque cumplió su objetivo. La verdad me da lástima porque uno ya está grande y puedo decir que puedo vivir sin trabajar en el fútbol".





La temporada de Marathón y su futuro en el Marathón



"Tengo contrato por dos años y medio más con el equipo, si analizamos esta campaña no fue lo que pensamos, Olimpia es el bicampeón y nosotros los bisubcampeones. Si me apuras un poquito te diría que fuimos subcampeones antes de la pandemia, siempre estuvimos ahí con la posibilidad de pelear el campeonato".

Confirmó que Garrido tiene Covid-19



"Tiene el virus, lo contrajo ayer y por eso no pudo jugar hoy ante Olimpia, en su momento fueron otros y durante todo el torneo tuvimos muchos contratiempos. Lo bueno es que debutaron varios jóvenes y buscaremos refuerzos para el próximo torneo".



¿Por qué siempre culpa a los árbitros?



"Perdimos puntos innecesarios de local, pero no había necesidad de cobrar un penal como el que hoy cobraron. Así como soy culpable de que Marathón haya sido campeón, de los 40 puntos en un torneo y de que el club clasificó cuatro veces consecutivas a los campeonatos de Concacaf, también soy culpable de este mal papel y también porque tenemos un presupuesto limitado".

Desde 2014 no quedaba fuera de la liguilla



"Si, quedé fuera por un gol. Curiosamente en aquel tiempo estaba Wilmer Crisanto y Kevin Hoyos. Tenía bastante tiempo de no quedar fuera, llevo más de 10 años trabajando sin parar. Hicimos un campeonato hasta donde pudimos y con los jóvenes que tenemos más los refuerzos Marathón recuperará el puesto que merece".