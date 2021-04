Reynaldo Tilguath denuncia intento de soborno a uno de sus jugadores en Real de Minas previo al juego ante Honduras Progreso

Una nueva controversia se ha suscitado en la Liga Nacional de Honduras tras la denuncia de soborno del técnico Reynaldo Tilguath en el descenso de Real de Minas en el Torneo Clausura 2021.

Después del encuentro (5-2) ante Honduras Progreso por la jornada 14 disputada en el Humberto Micheletti, el timonel minero reveló que uno de sus jugadores había sido tentado para aceptar un "ofrecimiento" a cambio de vender el encuentro ante los ribereños.

"Me siento mal porque los muchachos se esforzaron y la verdad que les miraba en las ganas que ellos no querían, pero hubo cosas que sí me dan pesar, no es excusa, simplemente el comité de ética tiene que investigar, temo por la vida mía y la de mi familia, a un jugador de los nuestros le ofrecieron para que vendiera el partido", declaró Reynaldo Tilguath.

"Son cosas que no sé el porqué pasan en nuestro fútbol, no es excusa. El Progreso nos ganó de la mejor manera", añadió.

Finalmente, comentó sobre el desarrollo del encuentro en donde no logró la permanencia del equipo sucedido de acumular únicamente 18 en la tabla acumulada.

"Lamentablemente se luchó como se pudo, pero no hicimos méritos para seguir en Primera División, teníamos que ganar y no ganamos el partido. Felicito a Honduras Progreso, profesionales por sobre todas las cosas, nos superaron de la mejor manera", resaltó.

"Desde que tomé el equipo el responsable soy yo. Yo acepté el reto, yo trabajé el equipo y si no ganamos acá es porque no teníamos condiciones para seguir en la Primera División, cerró.

Números de Real de Minas

Apertura 2018-2019: 18 juegos: 3 triunfos, 2 empates, 13 derrotas, 11 puntos: último lugar

Clausura 2018-2019: 20 juegos: 5 triunfos, 8 empates, 7 derrotas, 23 puntos: noveno lugar

Apertura 2019-2020: 18 juegos: 7 triunfos, 2 empates, 9 derrotas, 23 puntos: sexto lugar

Clausura 2019-2020: 13 juegos: 5 triunfos, 2 empates, 6 derrotas, 17 puntos: sexto lugar (Torneo suspendido)

Apertura 2020-2021: 14 juegos: 2 triunfos, 6 empates, 6 derrotas, 12 puntos: octavo lugar

Clausura 2020-2021: 13 juegos: 0 triunfos, 6 empates, 7 derrotas, 6 puntos: último lugar