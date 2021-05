McManaman destroza con sus críticas a estrella del Real Madrid tras el partido ante el Chelsea

Real Madrid empató 1-1 ante el Chelsea en la ida de las semifinales de la Champions League en el estadio Alfredo Di Stéfano.

No fue el mejor partido del equipo de Zidane y ha señalados tras el compromiso, uno de ellos es Marcelo, quie fue sorpresa en el 11 titular.

Steve McManaman no se ha mordido la lengua y atacó al brasileño, dejando claro que Ferland Mendy está muy por encima de Marcelo.

"Han perdido a Mendy en el lateral. Cuando pierden a Mendy, no a Sergio Ramos porque ya no estuvo ante el Liverpool, el equipo tiene que cubrir demasiado a Marcelo”, dijo el ex del Real Madrid.

“Marcelo es un lateral que juega de interior o incluso centrocampista y Kroos y Modric tienen que tapar y creo que cuando tienes que hacer eso y usar dos jugadores para cubrir el hueco de uno...”, agregó.

McManaman continuó diciendo que “Mendy puede volver la semana que viene y Ramos también y volverán a jugar con cuatro atrás y podrán volver a reforzar el centro del campo o poner extremo porque no han creado oportunidades”, concluyó el ex jugador inglés.

¿MARCELO, BAJA?

Marcelo no viajaría con el Real Madrid a Londres después de haber sido seleccionado para formar parte de una mesa electoral en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid.



Marcelo está en duda para el juego de vuelta ante el Chelsea.

La votación tendrá lugar el martes 4 de mayo, mientras que el Real Madrid jugará contra el Chelsea la vuelta de las semifinales de la Champions League el miércoles.

El Real Madrid trabaja para intentar que la Junta Electoral exima al jugador de sus obligaciones como ciudadano y pueda viajar a Londres con el resto del equipo el martes. Desde la propia Junta Electoral defienden que Marcelo podría volar el mismo día del partido, aunque la realidad es que los protocolos sanitarios complican un poco esta posibilidad.