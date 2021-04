Reynaldo Tilguath se sincera: "No teníamos méritos para seguir en la Primera; como DT estoy aplazado"

El pasaje del Real de Minas en la primera división del fútbol hondureño llegó a su final con su descenso este martes perdiendo por goleada (5-2) ante Honduras Progreso en el Estadio Humberto Micheletti.

Reynaldo Tilguath, el entrenador que ascendió al equipo en el Apertura 2018-2019, llegó 01 de marzo para intentar salvar al equipo ante el inminente descenso, sin embargo, no logró la tarea al cierre de la jornada 14.

Los mineros estuvieron seis temporadas hasta su descenso el 27 de abril del 2021 después de un campeonato para el olvido en donde no lograron ninguna victoria, únicamente seis puntos después de sus empates.

DIEZ contactó al timonel Reynaldo Tilguath quien en entrevista habló de la crisis económica del equipo, el cierre lamentable del equipo, sobornos a sus jugadores y su futuro.

¡Comenzamos!

Es este uno de los viajes más duros que le ha tocado realizar de regreso a casa.

La verdad que sí, es de los viajes más difíciles, un viaje que no queríamos hacer de esta manera.

¿Cómo va el grupo, vimos imágenes de jugadores llorando?

La mayor parte de ellos van tristes, lamentándose que pudimos hacer mejor las cosas, no se pudieron. Van triste, unos cabizbajos y otros no paran del asombro, pero esto es fútbol. Hoy podemos estar así y mañana volver.

¿Es justo el cierre del torneo con su descenso?

Sí, porque no hicimos méritos para que por lo menos ocurriera un milagro en San Pedro Sula. No teníamos méritos para seguir en la Primera División.

Estos seis puntos ha sido un porcentaje raquítico en todo el torneo.



Sí, independientemente lo que haya pasado después, yo creo que el puntaje no es el correcto, como entrenador estamos aplazados. No se ganó ningún partido y eso nos pasó factura al final.

¿Personalmente cómo tomas haber tomado el equipo en el tramo final sin haber ganado?

Son momentos para el cual uno se prepara, pero esto es fútbol, lo que uno trata es de corregir cosas, en las cuáles tomé buenas decisiones o en cuáles me equivoqué. Es de analizar los pro y contras.

¿En qué consideras que fallaste como entrenador?

En no saber manejar la ventaja de cinco puntos que teníamos. Al final teníamos que llegar a las últimas dos jornadas con una diferencia de cuatro puntos, pero no se pudo y allí radica todo. Nosotros nos equivocamos en partidos que teníamos que controlar.

¿Cuánto influyó la parte administrativa para no lograr los resultados propuestos?

Probablemente en la parte económica. El equipo no está bien, se les debe tres meses a los jugadores, a mí un mes y medio; al final cuando no recibes tu salario, por más que motives a los muchachos, tienes que llevar algo a la casa. Yo le dije a ellos que si nos parábamos era un paro total, sin jugar. Al final se terminó el torneo y no acabó como se quería.

¿No has recibido salario?

No, al final ellos tenían compromisos en cuestión de demandas y si no pagabas, te quitaban puntos, así que se priorizó las demandas.

SOBORNO

Mencionaste que a uno de sus jugadores lo habían llamado previo al partido, ¿qué ocurrió?

Es una situación difícil, pero no quiero tocar ese tema porque tengo familia, esposa, hijos. Es algo delicado, lo dije por la calentura, pero yo no tengo pruebas, pero es un tema que quiero obviar.

Claramente el tema es delicado.

Sí, y no podía hacerlo así; pero vivimos en un país con tanta violencia que cualquier cosa puede pasar.

¿Has recibido amenazas o alguno de tus jugadores?

Yo no, sería mentiroso, yo dirigía tranquilo. Nunca me llamaron y a ninguno de los jugadores tampoco.

¿Sientes que hubo cosas extrañas en el tramo final del torneo?

No llamarle extrañas, porque si la ley está, se tiene que aplicar. Si te equivocaste en un conteo de tarjeta o de lo otro, te equivocas y tienes que pagar, así es la ley. Nosotros siempre dependimos de nosotros, pero fue hasta la última jornada que dependíamos de otros resultados.

El futbolista Edder Delgado cierre triste el encuentro ante Honduras Progresotext>

¿Crees que lo de Platense fue un error administrativo o hubo algo más?

Ha pasado en muchos encuentros. Le pasó al Real Madrid, en su momento Honduras clasificó a una Copa Oro por la mala inscripción de un jugador, hoy nos pasó a nosotros, pero esto es fútbol, no quiero pensar que hay mala intención.

Llamaste a la Comisión de Ética a investigar, ¿el equipo tomará alguna postura?

No sé si lo harán, pero mientras yo no tenga pruebas, no puedo señalar a una persona. Por ahora no quiero tocar este tema.

¿Fue el jugador que le comunicó a usted el intento de soborno?

No quiero entrar en ese tema, al final usted como periodista se enterará si llamaron o no al jugador. Las cosas salen a la luz.

SU FUTURO

¿Qué pasará con tu carrera, te quedas o te marchas?

Solo era por este torneo -si el equipo se mantenía en primera, había opciones de renovar por seis meses-, pero de lo contrario, yo me hacía a un lado. Hay muchas cosas que hay que organizar al equipo para plantear un regreso a la liga nacional.

¿Podrías continuar con un nuevo proyecto?

Sí, pero tendría que ser un proyecto en serio, organizarse bien en la parte económica porque por más que les exija a los jugadores, es difícil que responda porque es el pan que llevas a tu casa. Si no llevas dinero a tu casa es difícil que un proyecto avance.

¿Cuál es tu futuro inmediato?

No creo que vaya a seguir, al menos que haya algo serio... en caso de salvarnos, teníamos que escucharlos, de lo contrario escuchar otras ofertas.

Es lamentable que un equipo que pelea el descenso llegue un par de horas antes del juego.

Llegamos a las 12, almorzamos y descansamos toda la tarde. Si nos íbamos un día antes, teníamos que registrarnos en el hotel a las 12 y el equipo económicamente no estaba bien. Eso es algo que no estaba a nuestro alcance, teníamos que descansar a los jugadores en el bus, nos vinimos así, pero no les recrimino nada, ellos corrieron y no se miró que llegamos el mismo día.

Claramente son cosas que no deberían de pasar en una liga profesional...

No hay aficionados, no tenemos entrada, eso es así, pero la verdad que tenemos que organizarnos bien. Como profesionales tenemos que estar desde un día antes y estar preparados económicamente para solventar eso.