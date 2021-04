Las incongruencias del formato de Liga: Un equipo con más puntos queda fuera y el superlíder debe volver a defender su puesto

El Torneo Clausura 2021 está en su etapa final con el cierre de las vueltas regulares y la apertura a instancias de repechajes con Motagua, Upnfm, Vida y Honduras Progreso clasificados, además de la Gran Final de grupos que pelearán Real España y Olimpia en un formato que beneficia, pero también perjudica a los clubes.

UN FORMATO CONFUSO Y TEDIOSO

Este sistema de competencia se aprobó únicamente -posiblemente por dos torneos- para reactivar el fútbol y acortar las distancias que recorrerían los equipos por el tema de pandemia y bioseguridad.

El mismo pasó de 18 jornadas regulares a 14 (ida y vuelta) divididos en dos grupos de cinco. En teoría cada club debería tener 12 partidos en total, pero con este sistema se permite que enfrente a dos rival del otro grupo en un solo juego por torneo.

Lo cierto es que el formato no ha resultado equitativo siendo demasiado confuso, en ejemplo: ¿por qué un superlíder debe volver a defender su puesto?

Siguiendo el caso del Olimpia, en el primer ensayo del Apertura y ahora en el Clausura, resultó como líder absoluto (de los dos grupos), pero le tocó defender su posición ante el primer lugar del A, en este caso Marathón.

El equipo merengue perdió la Gran Final de Grupos, pero a través de la instancia de semifinales logró clasificarse a una finalísima para pelear el título. En total serían 6 juegos -llámanse finales de ida y vuelta- que pelearía un equipo hasta coronarse campeón.

Esta vez, al equipo de Pedro Troglio obtuvo 35 unidades, 16 más que la Máquina, pero aun así podrá tener la posibilidad de convertirse en campeón absoluto de las vueltas.

OPINIÓN DE DIRECTIVO

El presidente Ricardo Elencoff fue claro expresar que "este formato no debe continuar" porque considera que "no hay equidad", además de sentirse afectados.

"En estos grupos nunca hubo equidad y fuimos afectados. Estamos totalmente en contra de este formato y no debe continuar. Ya está demostrado que clasifican equipos que hicieron menos puntos que el otro", dijo a DIEZ Ricardo Elencoff.

"Estos grupos fueron creados especialmente por la pandemia. Como Real Sociedad creemos que es un formato que no es justo, no hay equidad. Nosotros nos sacrificamos con aras de proteger a nuestros futbolistas y de contribuir a la Liga Nacional. Este grupo no se hizo en sorteo o por determinación equitativa, fue un consenso y Real Sociedad aceptó enfrentarse a los dos grandes de la Liga Nacional", agregó.

INCONGRUENCIAS EN EL SISTEMA DE COMPETENCIA

- Un equipo con menos puntos puede clasificar

Caso de Real Sociedad: el equipo de Héctor Castellón terminó sumando 17 unidades en el grupo de la zona centro-sur superando a Honduras Progreso (15) y Vida (14), sin embargo quedó fuera de la liguilla por acabar en la cuarta posición en su agrupación.

-Por qué el líder de las vueltas no se decide por el que hace más puntos:

Caso de Olimpia: los merengues sumaron más puntos que cualquier otro (35), pero deberá pelear su liderato en una Gran Final ante Real España, que resultó con 16 puntos menos.

-Hay equipos que se enfrentan una vez y otros dos veces:

Ejemplo del Club Deportivo Vida: en el Apertura 2020, al Vida le tocó visitar a Olimpia y Motagua a un solo encuentro cuando le tocó descansar en su agrupación. Ahora, durante el Clausura los recibió en casa para completar los 14 juegos de las vueltas regulares: es decir que únicamente puedes enfrentarte a un grande del otro grupo solo una vez por torneo.

¿Seguirá este formato? La continuidad de este sistema dependerá de la determinación que tomen los clubes y Liga Nacional respecto a la próxima competencia.