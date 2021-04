Neymar recuerda la remontada del Barcelona para tratar de hacer lo mismo con PSG: "1% de probabilidad 99% de fe"

Neymar Junior tiene fe de que el PSG estará en la final de la Champions League. El equipo parisino necesita remontar ante el Manchester City.

Tras perder la ida 1-2 el brasileño envió un mensaje desde sus redes sociales y recordó la increíble remontada del 2017 ante su actual club.



"Perdimos la batalla, pero la guerra continúa. Creo en mi equipo, creo que podemos ser mejores de lo que fuimos. ALLEZ PARIS. 1% de probabilidad 99% de fe", fueron las palabras de Ney.





En aquella ocasión Barcelona necesitaba ganar por más de cinco goles y lo logró, 6-1 y avanzó a los cuartos de final donde fue eliminado por la Juventus.

Ahora necesita ganar por 2-0 o una ventaja de dos para estar en la final de Estambul donde enfrentaría a Chelsea o Real Madrid.