En boca de Chelato Uclés: Los dos mejores jugadores que dirigió, el más fiestero y el más ganador

Cada palabra que Chelato Uclés decía era de respeto. Se ganó el cariño y la admiración de todo Honduras luego de una histórica clasificación al Mundial de España 1982, donde se hizo la mejor participación hondureña en mundiales de fútbol.

Sus enseñanzas las recibieron miles de futbolistas hondureños, pero hay unos que para él serán y fueron siempre especiales. En una entrevista con Diario DIEZ en noviembre del 2015, el gran maestro reveló varias cosas.

Una de las cosas que desveló fue quiénes, para él, fueron los mejores jugadores que dirigió durante su carrera activa como técnico de fútbol. El más fiestero y el más ganador, el que nunca se rendía.

Así los definió:

El mejor jugador que dirigió: Dirigí dos: Gilberto y David Suazo.

El más pícaro: Reynaldo Mejía, uno que tuve en Olimpia.

El disciplinado: Gilberto Yearwood

El fiestero: No lo sabía, lo traté con una gran cercanía y lo defendía porque había gente que me decía que era fiestero y hasta ahora que leí esas declaraciones me di cuenta, Wilmer Velásquez era gran fiestero.

El más ganador: Jaime Villegas, no aflojaba nunca podíamos ir ganando 5-0 y no se relajaba.

Asimismo, Chelato Uclés afirmó que el hecho que más lo marcó a él en dilatada carrera como técnico de fútbol fue haber dirigido en un Mundial de Fútbol, mismo que lo hizo con su país.

"El debut contra España, haber entrado con ese pie al Mundial y que trascendimos. Eso es inolvidable hasta el último día, estoy viendo esas imágenes del partido, quedaron muy grabadas, nada que se compare con eso. Tenía mucho optimismo, escribí en el pizarrón 'dentro de pocas horas el mundo hablará de nosotros'", decía el profesor.

¿Y el mejor jugador de fútbol que miró?, "El Rey Pelé. Le vi hacer cosas que no les he vuelto a ver. Hay otras cosas que son buenas como el gol de Diego Maradona a los inglese, Lionel Messi también, pero hay cosas que hizo Pelé, que no se las he visto a nadie. A pura mente creativa porque él no tuvo ejemplo, no había televisión, creo que fue un enviado de Dios", respondió.