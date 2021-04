Héctor Vargas está en la cuerda floja como entrenador de Marathón: "Si me pagan el contrato, me voy ya"

El entrenador argentino Héctor Vargas está en la cuerda floja de Marathón. Este jueves ha circulado la noticia de su despido como técnico del cuadro sampedrano, pero la directiva aún no se pronuncia oficialmente.

DIEZ intentó comunicarse con el presidente y vicepresidente, pero ninguno confirmó la separación. También hemos conocido que la dirigencia sostiene una extensa reunión esta tarde analizando el futuro del club y de su técnico tras el descalabro este campeonato donde quedaron fuera de la liguilla por primera vez en la era Vargas.

El argentino reaccionó sorprendido con la noticia de su separación ya que la directiva aún no le comunicaba nada y él estaba confiando en continuar por tener un vínculo firmado, de hecho estaba pensando en altas y bajas para el siguiente campeonato.

Héctor Vargas ha firmado su peor torneo con Marathón y como DT no quedaba fuera de una liguilla desde 2014 cuando estaba en Victoria.

"Si me pagan el contrato me voy ya, no tengo problema, tengo dos años y medio de contrato. Ningún directivo se ha comunicado conmigo", expresó el argentino a grupo Opsa al momento de circular la noticia de su separación.

Marathón este campeonato Clausura culminó en el cuarto lugar del Grupo con 14 puntos, Real España, el líder, terminó con 18 y Honduras Progreso y Vida, los otros dos clasificados acabaron con 15 y 14, respectivamente.

De no continuar al frente del equipo sampedrano, Vargas cerrará un ciclo de cuatro años en la institución adonde llegó en junio de 2017 y un año después, los hizo campeón en el Clausura 2018.