Marathón analiza la posible salida de Héctor Vargas: "Estamos pensando qué es lo mejor para la institución"

El futuro de Héctor Vargas se encuentra en duda. Orinson Amaya, presidente verdolaga, se pronunció sobre el rumor de su salida, pero dejó en claro que se encuentran en pláticas sobre su futuro.

Este jueves el jerarca verdolaga estuvo reunido varias horas con el argentino y todavía no tienen claro el panorama.

"No es oficial, algo que salió en las redes, pero nada que informó el club. Por allí sacan cualquier cosa en las redes y ya se hace como como oficial. No hay nada concreto, se está hablando, se esta planificando para tomar la mejor decisión para el club".

La dirigencia verdolaga se encuentra analizando lo ocurrido en este torneo Clausura 2021 donde el equipo terminó cuarto del grupo del norte y quedó fuera del repechaje.

¿Están analizando el caso del entrenador, revisando lo que ha pasado?. "Sí. Es algo normal eso cuando las cosas no se dan o cuando se dan, siempre hacer un análisis de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Estamos reunidos con él, planteando qué opciones pueden haber, siempre buscando el bienestar del club", agregó.

Vargas tiene dos años más de contrato con los esmeraldas. El argentino dijo esta tarde que "si me pagan el contrato me voy". ¿Esto es una traba para tomar una decisión sobre su salida? Se le consultó a Orinson.

"Los contratos están allí, nosotros estamos dialogando, buscando lo mejor para la institución, para todos. Aquí lo más importante es lo que se hizo y buscar qué cambios vamos a hacer para un futuro, con eso no estoy diciendo que el profesor está fuera del club. Lo que pasa es que cualquier cosa que sale en las redes la tomamos como verídica y nosotros tenemos una cuenta oficial que va a transmitir la decisión que se tome".

Orinson no quiso adelantar detalles de cuándo y de qué dependerá la decisión de la continuidad de Vargas.

"Nosotros estamos tranquilo analizando y planificando con él mismo qué es mejor para la institución, en qué hemos fallado como dirigentes, él como entrenador, los jugadores, viendo el bien para el equipo".

Están actuando con tiempo para no equivocarse

Al mandamás se le consultó si en caso de convenir a ambos la salida de Vargas, se confirmará.

"Hay de todo, incluso la salida mía. Porque si no estoy haciendo las cosas bien mi cargo está a disposición, lo importante es la institución, que el equipo esté bien, estamos con suficiente tiempo para planificar bien mejores contrataciones que creo que fue donde fallamos. Hay muchas cosas que debemos analizarlas bien, lo importante es que estamos con tiempo para hacer lo mejor.

Otra de las interrogantes para Amaya fue el análisis de lo refuerzos ya que Vargas fue quien aprobó la llegada de los jugadores para este Clausura.

"No, es un análisis general. Uno tiene que ver muchas circunstancias que pasaron, pero no tiene nada que ver. Es un análisis general de muchas cosas, parte económica, rendimiento, el apoyo que le hemos dado. Analizar todos los aspectos. Tenemos un espacio de tiempo importante para no tomar decisiones a la carrera, sino analizadas con el mismo profesor Vargas".

El argentino todavía tiene pendiente presentar un informe sobre lo ocurrido en el certamen y tras ello se decidirá su futuro.

"Tiene que presentar un informe de lo que considera que se ha fallado para luego juntos, así como hemos tenido una relación de tres años y media muy buena, lo considero un amigo, el cariño es grande, lo menos que quiera es que alguno salga afectado. En eso estamos tranquilos, con él se pude hablar, llegar a un acuerdo de lo que es mejor para la institución. Si lo mejor es que continúe, va a seguir. Si lo mejor es hacerse a un lado, él lo sabrá. Es algo que vamos a hablar con él, lo estamos platicando, estamos pensando qué es lo mejor para la institución" cerró.