Exfigura de la Selección de México recuerda a Chelato Uclés, con quien debutó en Liga MX

Chelato Uclés no solo dejó su legado en el fútbol de Honduras, sino que también lo hizo en el fútbol mexicano, donde a pesar que su paso fue efímero, dejó huella y no es olvidado, al menos no en aquellos futbolistas que les dejó algo.

Uno de ellos fue Ramón Ramírez, otrora futbolista del Santos, América, Chivas, entre otros clubes de renombre en México, además, de exitoso paso por la Selección de México, donde disputó los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

El exvolante, tras darse cuenta del deceso del técnico hondureño José de la Paz Herrera sorprendió a los hondureños con su mensaje en redes sociales, pues pocos sabían que la leyenda catracha lo había hecho debutar en Liga MX con el Santos.

Chelato Uclés hizo debutar en Liga MX con el Santos a Ramón Ramírez.

"Día triste, fallece Jose De La Paz Herrera, “Chelato Ucles” con quien tuve el honor de debutar en la 1 era División, pronta resignación para toda su familia", escribió en sus plataformas digitales el recordado Ramón Ramírez.

Cabe señalar que el exseleccionado mexicano antes de debutar en la temporada de 1990 en la profesional de la mano de Chelato Uclés, ya había jugado en el ascenso con el Deportivo Tepic.

Pero fue con el timonel hondureño cuando mostró ascenso en su carrera puesto que después de jugar con el Santos Laguna, desfiló, con gran suceso, por las filas de las Chivas de Guadalajara, América y Tigres. Era una de las figuras de la década de los 90's del balompié azteca.