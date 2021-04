Denovan Torres: "Terminé contrato con Marathón; antes de iniciar el torneo tuve ofertas de Tegucigalpa"

El referente y capitán del Marathón, Denovan Torres, podría cambiar de aires para la próxima temporada si no renueva su contrato con el club, el cual recién ha vencido.



El arquero de 31 años fue unos de los más destacados de una gris temporada del Monstruo Verde, quien podría sufrir la baja de uno de sus mejores hombres.



Respecto a esto, Denovan platicó con DIEZ a quien le explicó su situación con el club, reveló que fue pretendido previamente por clubes capitalinos y sus sensaciones tras la pronta eliminación del Marathón en el Clausura 2021.





"No fue el torneo que pensamos ni el que queríamos. Desde que el profe Vargas agarró el equipo hemos llegado siempre a lo más alto, pero esto paso. Después de la derrota ante Olimpia fue complicado, estábamos fuera, no se habló mucho entre los jugadores, solo se mostró pesar", confesó.

Torres está a la espera de crear un nuevo vinculo con el club que le vio nacer. También revela cuál es su deseo con el Marathón.

"Terminamos contrato con el equipo y veremos si me hablan para renovar, quedamos con Rolin Peña que me llamarán entonces estamos esperando. Esperaremos está semana a ver si se ponen en contacto y si no buscaremos otras opciones".



"Deseo seguir en el equipo, estoy agradecido con la institución que me dejó crecer y si se me quedó estaré contento.Para el próximo torneo esperamos tener un buen equipo, competir y buscar la décima copa en Liga Nacional", dijo.





Tuvo ofertas de Tegucigalpa



"Antes que empezará el torneo actual tuve ofertas de la capital, pero estoy esperando la de Marathón porque es mi casa. Me gustaría jugar en cualquiera de los equipos en Liga Nacional, sería bonito", comentó.



Denovan comentó que no sabe respecto a la situación sobre la posible salida de Héctor Vargas, pero espera que se quede en club si en todo caso él continúa.



"De eso no sé nada. Si me quedó en Marathón quisiera que él siguiera, estoy agradecido con el profe porque me dio la oportunidad de jugar y ojalá pueda continuar con nosotros.