¿Por qué Marathón no quiere seguir con Héctor Vargas como entrenador y que implicaría su despido?

Torneos atrás cuando se dudaba de la continuidad de Héctor Vargas en Marathón, el presidente Orinson Amaya o su segundo al mando, Rolando Peña, salían casi de inmediato a darle un voto de confianza y asegurar su futuro en el club que casi nunca estuvo en duda debido a sus buenas campañas.

Tanta era la fe y seguridad en su gestión que hace unos meses terminaron firmando un contrato a largo plazo, por tres años, creyendo en ese momento que la decisión acertada era un proyecto a largo plazo donde incluía darle protagonismo a las fuerzas básicas, y, por la experiencia del argentino, era la persona idónea para darle forma al futuro de la institución.

Sin embargo, seis meses después, los puntos de vista han cambiado por parte de la dirigencia, el presidente Amaya ya no tiene el mismo pensamiento al igual que Rolin quienes en esta ocasión, ante la noticia de su posible despido, no salieron a darle su respaldo y a asegurar su continuidad, se limitaron únicamente a decir que "es algo normal cuando las cosas no se dan, estamos reunidos con él, planteando qué opciones pueden haber", dijo Amaya.

Orinson no descartó su salida y para suavizar sus discurso, aseguró que él tampoco tenía su continuidad segura como presidente al igual que nadie de la junta directiva, pues analizarían el trabajo individual de cada uno de los integrantes, incluyendo futbolistas, que componen a la institución.

INCRÉDULO CON LA NOTICIA

Aunque está claro que los entrenadores viven de resultados y que este torneo quedó fuera jugando mal y humillado en Liga Campeones de Concacaf, Vargas resultó sorprendido sobre el deseo de la directiva de no continuar con él, no lo esperaba.

De hecho, tras perder el martes ante Olimpia 2-1 y quedar eliminado del campeonato, comenzó a planificar el Apertura 2021, habló en conferencia de prensa de refuerzos y también de las posibles bajas sin imaginarse que los altos mandos habían cambiado su opinión sobre si él es la persona indicada para continuar con el proyecto iniciado.

Vargas no contaba con que la directiva no quiere seguir contando con sus servicios.

"Queremos tomar las mejores decisiones para el próximo torneo, hay un tiempo prudencial, nos favorece que podemos hacerlo con tranquilidad y armar el equipo en todo sentido y es el paso que sigue. Vargas ha hecho una gran labor, es un gran DT, pero ahora hay que ver su respectivo informe", dijo Rolando Peña.

¿POR QUÉ NO COMUNICAN DIRECTAMENTE SU SALIDA?

Y es que separarlo no es tan fácil como se dice o se piensa. Hay un largo contrato de por medio, son dos años y medio firmados y tomar la decisión de despedirlo implicaría un grave problema financiero para el club que comprometería el futuro, ya que tendrían que cancelarle varios millones de lempiras.

Amaya y Vargas ya se sentaron el jueves por la tarde a dialogar, el dirigente mantiene una relación de amistad con Vargas y su familia y no quiere que esta situación dañe lo que han construido en estos últimos cuatro años, pero su determinación al igual que el resto de la directiva es no seguir contando con sus servicios y lograr un acuerdo amistoso en donde ambas partes se vean beneficiadas; tanto Vargas sin cobrar todo el contrato y Marathón pagando una cantidad de dinero que consideren razonable y que no le dañe su ya endeble y retraída economía.

El entrenador a primera instancia dejó clara su postura y dijo que "si me pagan el contrato me voy ya, no tengo problema, tengo dos años y medio de contrato", esto lo dijo el argentino por la tarde antes que recibiera la primera llamada para reunirse.

Orinson también entiende, es consciente y tiene entre sus probabilidades, que, de no lograr un acuerdo amistoso, la otra opción es mantener a Vargas en el puesto, pues tendrían garantizada la competitividad deportiva del 'Monstruo Verde' ya que desde su llegada hace casi cuatro años al club, es la primera vez que quedan fuera de una fase final y de la mano del 'León de Formosa' han logrado un título, dos subtítulos y dos clasificaciones a la Liga de Concacaf y a la Liga Campeones de Concacaf.

¿QUÉ HA HECHO CAMBIAR DE PARECER A LA DIRECTIVA?

A nivel personal, Vargas mantiene una estrecha relación tanto con Orinson Amaya así como con Rolando Peña y otros dirigentes aportantes que siempre han preferido mantenerse al margen de las cámaras y micrófonos, sin embargo el club cree que un cambio de ambiente podría beneficiarles.

En el aspecto deportivo consideran que Vargas se ha equivocado en los últimos fichajes solicitados, especialmente en el de Ryduan Palermo y Kevin Hoyos, este último nunca fue del agrado de la dirigencia, pero le cumplieron al DT trayéndolo donde en la primera parte del campeonato quedó evidenciada su mala forma física, Hoyos acabó marcando cuatro goles.

Al respecto, Rolin dijo que están a la espera del informe técnico y "hay que ver el tema de los extranjeros y otros temas que se deben analizar. Ya empezaron las conversaciones con él (Vargas) y la próxima semana veremos qué es lo que viene porque acá la institución es lo mas importante", dijo claramente respaldando el discurso del presidente

DIEZ también ha conocido que en el seno verdolaga, aunque han respetado en todo momento las decisiones dentro del campo, no estuvieron de acuerdo en este torneo de sus planteamientos y alineaciones, también se han cansado de sus constantes polémicas y nocivas declaraciones que no benefician a la imagen del club y el abultado resultado ante Portland también fue una gota que fue llenando el vaso.

La junta directiva no le ordenó, pero le sugirió a algunos futbolistas para que les diera continuidad, uno de ellos era Frelis López porque consideraban que lo hacía bien, pero el DT hizo caso omiso a las recomendaciones y esa actitud no la consideran oportuna tomando el apoyo que le han brindado.

DIEZ también supo que la junta directiva plantea un cambio en las reglas internas y que Vargas no aceptaría por lo que, de no estar acuerdo, automáticamente lo orillaría a lograr un acuerdo entre las partes no seguir como su DT.

YA SUENAN LOS SUSTITUTOS

"Muerto el rey, viva el rey", es un lema que se emplea en los rituales en la sucesión de las monarquías y que en el fútbol largamente se ha aplicado cuando un entrenador es despedido ya que los clubes rápidamente le encuentran sustituto.

Y esto pasa en Marathón, que sin oficializar su salida, la dirigencia ha comenzado a recibir currículums pensando en que habrá armonía en rescisión de contrato con Vargas y de momento en los círculos verdolagas han mencionado a Fernando Araújo, actual DT del Honduras Progreso quien ha demostrado su capacidad salvándolos del descenso y su pasado en el Vida de La Ceiba.

También suena el regreso de Primi Maradiaga que está sin equipo y el regreso de Manuel Keosseián, todas son opciones reales que la directiva analiza, pero antes quieren definir si hay acuerdo con Vargas en su contrato o los obliga a mantenerlo al frente al no tener capacidad de pagar una indemnización por todo el contrato.

LOS NÚMEROS POSITIVOS DE VARGAS

A un mes de cumplir sus cuatro años al frente del cuadro sampedrano, Vargas se marcharía con números positivos.

De concretarse su salida, se iría después de cerrar un pésimo torneo Clausura 2021 donde estuvo gran parte de el en el último lugar, pero que debido al formato del campeonato quedó a un solo punto de clasificar al repechaje.

Vargas arribó al conjunto esmeralda en junio de 2017 en medio de una crisis deportiva y económica, pero con trabajo y conocimiento en la materia, comenzaron a cosechar éxitos de acuerdo a la inversión que cada vez fue de más a menos.

Desde su primer torneo hasta su octavo, que es el que acaba de finalizar para ellos, Héctor ha dirigido un total de 151 juegos sumando 74 triunfos, 35 empates y 42 derrotas.

Les ha dejado un título y dos subtítulos, ya en todos de Concacaf la historia es otra, se iría aplazado con nueve juegos donde apenas sumó un triunfo, tres empates y cinco derrotas.