Honduras Progreso no aceptó jugar en Danlí ante UPNFM y juego de repechaje se disputará en el Nacional de Tegucigalpa

El primer juego de repechaje del Clausura 2021 entre UPNFM y Honduras Progreso estaba programado para el sábado 01 de mayo en la ciudad de Danlí, pero todo cambió.

Te puede interesar: El emotivo mensaje de la hija de Chelato Uclés tras la muerte de su padre: "Esto duele mucho"



El equipo progreseño solicitó un cambio de sede mediante un comunicado oficial a la Liga Nacional, alegando que el estadio Nacional es legalmente la casa de los Lobos



COMUNICADO DEL HONDURAS PROGRESO



"Estimado Lic. Salomón Galindo



Reciba un cordial saludo de nuestra parte. Por este medio NO aceptamos jugar el 01 de mayo nuestro primer juego de repechaje vs El Club Deportivo UPNFM en el estadio Marcelo Tinoco en la ciudad de Danlí. Exigimos que se juegue a la hora que gusten, pero en el estadio Nacional de Tegucigalpa, ya que esa es su CD de Local legalmente inscrita en la Liga Nacional. No tenemos ninguna causa de "Fuerza mayor" para hacer dicho cambio".





La Liga Nacional ya había confirmado que el partido se iba a disputar en Danlí, pero ante la solicitud cambiaron la sede del encuentro.

LEER MÁS: Sinager no aprobó jugar con público el Real España-Olimpia y ningún otro juego de la fase final



La UPNFM también hizo oficial el cambio: "Por disposiciones de la Liga Nacional jugaremos nuestro juego de ida de repechaje de la liguilla sábado 01 de mayo 5:00pm estadio Nacional Tegucigalpa".