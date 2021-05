Grupo de aficionados de Marathón pide la salida de Rolin Peña y el club lanza su respuesta

La eliminación de Marathón de la Liguilla del Clausura 2021 de la Liga Nacional ha generado horas tensas en el club de San Pedro Sula.

El primero en tambalearse fue el entrenador Héctor Vargas, quien es el principal señalado tras el fracaso del torneo actual.



Orinson Amaya, presidente del equipo verde, se pronunció al respecto de la situación de Vargas asegurando que: "No es oficial, algo que salió en las redes, pero nada que informó el club. Por allí sacan cualquier cosa en las redes y ya se hace como oficial. No hay nada concreto, se está hablando, se está planificando para tomar la mejor decisión para el club".



Héctor Vargas aún tiene dos años más de contrato y también se pronunció sobre su futuro: "Si me pagan el contrato me voy ya, no tengo problema, tengo dos años y medio de contrato. Ningún directivo se ha comunicado conmigo", expresó el argentino a grupo Opsa al momento de circular la noticia de su separación.

Ahora bien, los aficionados de Marathón, molestos por la situación del equipo pidieron la salida de Rolin Peña, vicepresidente de la institución verdolaga.

"Exigimos la inmediata renuncia del Sr. Rolando Peña Rivera, quién se ha desempeñado durante más de una década como Gerente y vicepresidente deportivo", comienza el escrito.



Y se agrega: "Consideramos que la institución requiere de UN CAMBIO ADMINISTRATIVO para renovar patrocinadores, levantar la economía y evitar que la situación se siga descuidando en sus relaciones políticas".

Los hinchas verdolagas aseguran que "más del 90% de los aficionados lo quieren fuera del club" y por eso exigen su renuncia.





El Club Deportivo Marathón respondió ante la solicitud y aseguró que está realizando una investigación para poder establecer procesos legales sobre la circular de la afición, además, confirmaron que Rolin Peña goza con la total confianza de la institución.



NOTA ACLARATORIA



"A la afición del Club Deportivo Marathón, a los periodistas y público en general hacemos saber:



Primero: Que está circulando en las últimas horas un escrito en papel membretado del club con afirmaciones y exigencias fuera de orden y que de acuerdo a lo indagado fue generado por un grupo de personas que buscan dañar la imagen de la institución y de algunos directivos.



La junta directiva condena dicho movimiento y estará realizando una investigación por la utilización ilegal de su papel membretado y así poder entablar los procesos legales que correspondan.



Segundo: Que nuestro amigo, directivo y colaborador el señor Rolando Peña, goza de toda la confianza de los miembros de la junta directiva y forma parte del equipo de trabajo que día a día busca el bienestar y mejoramiento de nuestra querida institución.



Tercero: La junta directiva del Club Deportivo Marathón invita a los verdaderos aficionados del club y a sus grupos de apoyo a que enfoquen sus esfuerzos en generar unidad y armonía dentro de la familia verdolaga y ahí se estaría dando un paso firme hacia un mejor futuro para el club".