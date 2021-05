Real España perdonó al Olimpia y el líder de las vueltas se definirá en el Nacional

Real España y Olimpia no se hicieron nada en el juego de ida de la final de las vueltas del Clausura-2021 en el estadio Olímpico y terminaron empatando 0-0, en un juego donde los catedráticos tuvieron para matar a los merengues.

VER MÁS: Así marcha la tabla de goleadores del Clausura-2021

El equipo dirigido por el mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez tuvo las mejores ocasiones del duelo, sin embargo, no pudieron concretar las que le quedaron servidas, como una de Ramiro Rocca en el primer tiempo y otra de Allans Vargas que pegó en el transversal.

El juego comenzó muy atareado para los merengues, pues no se imaginaron que la máquina iba a entrar al juego bastante competitivo, de hecho, al primer minuto ya tenían el primer timbrazo de Mario Martínez con un disparo de zurda que se marchó hacia afuera.



Real España quería herir y pegar primero, en la siguiente jugada y a base de velocidad, Yeison Mejía penetró el área olimpista pero nuevamente fallaban en el último toque.



Olimpia estaba sumergido en un letargo que los comprometía, no obstante, el elenco local fallaba demasiado. Al 15 el argentino Ramiro Rocca, que estuvo perdido, remató a portería pero a manos de Edrick Menjívar.

El duelo entre Real España y Olimpia fue bastante luchado en la medicancha. FOTO: Neptalí Romero.



En el primer tiempo la única llegada de peligro del Olimpia fue por conducto de Jerry Bengtson. El goleador del torneo sacó un bombazo dentro del área que exigió al Buba López y este terminó mandando el balón al tiro de esquina.



Real España seguía con su ritmo impetuoso. Cuando el reloj mostraba el minuto 36' otra vez Yeison Mejía ingresó al área, dejó sembrado a Maylor Núñez, sin embargo su disparo fue defectuoso.



Y para culminar la primera etapa llegó el oso de Ramiro Rocca. El gigantón goleador de la máquina recibió un pase como con la mano de Mario Martínez en el segundo palo pero no cabeceó, sino que lo hizo con su pierna izquierda y falló ante la mirada nerviosa de Edrick Menjívar. Perdonó y bastante feo.

- Un segundo tiempo bastante gris -



En la etapa de complemento Real España lo siguió buscando, pero Olimpia se resguardó, a pesar de ello el club blanco tuvo la primera de peligro al 53' tras un bonito centro desde el flanco izquierdo pero Jerry Bengtson se tropezó y falló.



Y quizá la más clara llegó al 57 y en el área olimpista. Un balón llegó a poder de Allans Vargas luego de un tiro libre y el defensor, solito, sin marca, estrelló la redonda en el transversal.

Jerry Bengtson perdonó al Real España en una clara ocasión de gol. FOTO: Neptalí Romero.



Luego de eso el partido fue de más garra que de fútbol. Los equipos se conformaron con el agrio 0-0 y ahora el Real España la tiene bastante complicada si quiere ser el líder general y apartar cupo en la finalísima, pues tendrá que vencer al león en Tegucigalpa para lograrlo.



Cabe destacar que en el juego de vuelta si el marcador de empate persiste entre Olimpia y Real España, todo se definirá de forma directa en la tanda de penales. No hay tiempos extras ni gol de visita vale.

FICHA TÉCNICA DEL REAL ESPAÑA - OLIMPIA



(0) REAL ESPAÑA: Luis López; Allans Vargas, Franco Flores, Getsel Montes, Franklin Flores; Gerson Chávez, Jhow Benavídez, Mario Martínez (Darixon Vuelto 72'), Alejandro Reyes, Yeison Mejía; Ramiro Rocca.



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Jhow Benavídez, Gerson Chávez.



Tarjetas rojas: No hubo.



(0) OLIMPIA: Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Elvin Caildo, Jonny Leverón, Ever Alvarado; German Mejía, Deybi Flores, Edwin Rodríguez (Marvin Bernárdez 72'), Michaell Chirinos (José Mario Pinto 72'); Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Michaell Chirinos, Ever Alvarado.



Tarjetas rojas: No hubo.