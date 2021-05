Honduras Progreso denuncia grave acto de racismo contra Rafael Agámez en juego ante UPNFM

La junta directiva del Honduras Progreso que preside el empresario Elías Nazar ha denunciado este sábado un grave acto de racismo contra su delantero colombiano Rafael Agámez durante el partido contra los Lobos de la UPNFM.

Según ha informado el club a los medios de comunicación, el goleador fue objeto de insultos por parte del defensor Michael Osorio durante una disputa en el campo del equipo capitalino, según el comunicado enviado por el departamento de prensa del Honduras, Agámez fue tratado como "negro hijuep..." y el término de "esclavo".

"Increíble que en estos tiempos todavía se den hechos de racismo en nuestro fútbol, el central de la UPNFM Otoniel Osorio durante el juego se refirió en varias ocasiones "negro hijuep... vos sos esclavo" a Rafael Agámez delantero del club, denunció el equipo.

Ante esta situación, el entrenador Fernando Araújo también salió a defender al atacante.

"Después te dicen que tienes que salir con una pancarta de "no al racismo" y le terminan diciendo -negro- y alguna mala palabrota que no voy a repetir. Más allá del resultado fue lo que más me dolió. Cuando me vino a contar estaba mal y nosotros no le hemos faltado el respeto a nadie. Son cosas para ver, observar y corregir", señaló Fernando Araújo.

Sobre el desarrollo del juego ante Honduras Progreso, dejó en manifiesto que "por dos errores nos pasan a ganar 2-1, pero tuvimos el partido. Cuando hicimos los cambios para mejorar nos cayó el tercero, pero nada qué reprochar, el equipo dejó buena imagen dentro de la cancha. Ahora tenemos 90 minutos con un gol abajo en nuestra casa, vamos a trabajar para revertir esa situación".

Finalmente, agregó que "aparte de ser un partido de fútbol era mucho griterío, parecía que estábamos en un shopping, cualquier falta era grito y eso quieras o no condiciona al árbitro".

Honduras Progreso recibirá a los Estudiantes en el Humberto Micheletti el próximo miércoles 05 de mayo a las 7:00 pm.