'Potro' Gutiérrez desafía al Nacional para juego de vuelta: "Me da lo mismo jugar en Tegucigalpa que en Danlí"

Real España no pudo ante Olimpia jugando en casa este sábado en la ida de la final de grupos en el estadio Olímpico, el entrenador mexicano Raúl 'Potro' Gutiérrez considera que debieron haber tenido más suerte por las oportunidades de gol creadas.

“Tuvimos ese equilibrio emocional que históricamente no había tenido y eso para mí es muy rescatable, estos tres partidos que hemos jugado contra ellos han sido cerrados y se han definido con detalles y hoy los dos equipos se neutralizaron, pero en el ir y venir pudimos haber sacado esa ventaja, son juegos de 180 minutos y entendimos bien esa parte y hay que ir a la segunda mitad", inició su discurso.

Las mejores oportunidades fueron con Mario Martínez en el campo, sin embargo al salir de cambio, el bajón futbolístico fue notable, sin embargo su técnico no compartió este punto de vista y considera que más bien debió haber salido mucho antes.

"Fueron 70 minutos y si se te hace temprano una salida creo que no hablamos el mismo idioma del fútbol, Mario hizo un gran esfuerzo cuando el equipo no tenía la pelota y necesitábamos reforzar esa parte ofensiva y siendo muy sinceros, debí haber metido a (Darixon) Vuelto diez minutos antes", justificó.

Aceptó que ambos se mostraron demasiado respeto, pero que "al final este tipo de juegos, además de tener el ingrediente extra de que es una final, son clásicos y hoy por momentos hicimos buenos pasajes de fútbol y como dije al inicio, debimos haber sacado ventaja, fallamos en el primer tiempo, pero esto es de hacer goles, sin embargo te deja un buen mensaje de lo que podemos hacer en Tegucigalpa que es competir y ganar que es nuestro lema desde que llegamos al Real España".

Y precisamente sobre el duelo de vuelta, Potro cree el estadio Nacional no les mete miedo porque 'hemos ido a hacer buenos partidos, a mi me da lo mismo jugar en Tegucigalpa que en Danlí, el protagonismo del equipo está por encima del lugar en que juegues, no conozco una cancha que tenga tres porterías o que sea 25 metros más grande, es mi manera de pensar, habrá quien le guste o no, vamos a ir a buscar ganar y hoy sigue demostrando esas cosas", cerró.