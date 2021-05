Johnny Leverón sobre duelo ante Real España: "La camisa que tengo es la que voy a defender al máximo"

El espigado defensor del Olimpia, Johnny Leverón, se refirió este domingo al duelo de vuelta ante Real España por la vuelta de la final de grupos del Torneo Clausura 2021 que se disputará el próximo miércoles en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Leverón cuenta con la experiencia disputando encuentros claves, así lo ha hecho en cuatro del equipos grandes de la Liga Nacional (Olimpia, Real España, Marathón y Motagua).

Sobre el encuentro de ida traducido en empate 0-0 manifestó que "fue un Olimpia en diferentes condiciones, además que tenemos un rival fuerte enfrente que tiene su oficio en el juego. De una u otra forma contrarrestamos detalles que ellos quisieron manejar durante el partido. Fui un partido no bien jugado, pero más que todo luchado de parte de los equipos. Ninguno quiso dar la apertura al rival para abrir el marcador".

"Estamos obligados, es una final y no podemos estar esperando a ver qué pasa después. Aquí es ganar o ganar, ya sea en tiempo regular o en penales; debemos esforzarnos al máximo y potenciar nuestras condiciones. Hemos sido el equipo que más ganó, agregó.

Además hizo énfasis en que "este tipo de finales se ganan por detalles y nosotros tenemos que ser contundentes" y que este juego se definirá por "los pequeños detalles, Real España no vendrá a abrirse. Es complicado que lo hagan. Van a esperar, verán los espacios por la posición que intentan tener jugando contra nosotros".

JUGADORES VS EQUIPOS

Continuando con la entrevista para HRN, le consultaron a Leverón el porqué los jugadores ya no sienten la camiseta como el pasado. Su respuesta fue:

"En aquel momento los jugadores pertenecían a los equipos y era difícil que cambiaran o que los equipos se despojaran de ellos. Ahora puedes estar un mal momento, el equipo no piensa en eso o en que le pudiste haber dado, simplemente te dicen -gracias-, pero uno debe ser profesional".

"A mí me tocó estar en los cuatro equipos y de igual manera me dieron las gracias. Yo le tengo mucho cariño a todos, pero la camisa que tengo es la que voy a defender al máximo. No hay un jugador que entra a la cancha para ver qué es lo que pasa, cada uno entra el campo para entregar al máximo sabiendo lo que jugamos", cerró.

