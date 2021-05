¡Apenas puede caminar! Mbappé, captado rengueando rumbo a Manchester y es duda ante City

La estrella del PSG, Kylian Mbappé, fue captado rengueando este lunes previo a su vuelo a Manchester, donde los parisinos enfrentarán al City por las semifinales de vuelta en la Champions League la cual perdieron por 1-2 en la ida.

El atacante francés de 22 años no disputó el juego anterior del conjunto de Mauricio Pochettino tras presentar molestias musculares en su pierna derecha que en la víspera del juego previo a la final europea le siguen aturdiendo. Esto es debido a una contractura en la pantorrilla derecha que sufrió en el partido de ida, pero entró en la convocatoria del PSG para el viaje a Mánchester.

Mbappé es duda para este el juego en el Etihad Stadium, pues el PSG aún no se ha pronunciado respecto a si el jugador es baja o no, algo que de ser así no alegraría al entrenador del City, Pep Guardiola, quien desea verlo en acción el martes a la 1 de la tarde hora hondureña.

"Jugará, espero que juegue por el bien del fútbol, por este partido", señaló. "Estuvieron excepcionales en la primera parte, en la segunda nosotros estuvimos mejor y ellos un poco peor. Pero no juzguen la actuación de un jugador por si su equipo gana o pierde. Ustedes tienen mi opinión, ellos jugaron bien", declaró el técnico español.

"Kylian se va a entrenar de manera individual hoy (lunes) y veremos si se puede sumar al equipo mañana (martes)", declaró el técnico del PSG Mauricio Pochettino en la conferencia de prensa oficial previa al encuentro.